【環球網報導 記者 任梅子】法國國際廣播電台12月21日報導稱，非洲國家聖多美和普林西比共和國政府當地時間20日發佈一份聲明，宣布斷絕與台灣的「外交關係」。聲明稱，該國政府承認一個中國原則的存在。

據報導，聖多美和普林西比部長理事會指示外交部長立即採取一切適當措施。

文章稱，在獨立初期，該國是承認中華人民共和國的，因為中國支持聖多美和普林西比針對葡萄牙殖民者的民族解放鬥爭。但到了1997年，時任總統米格爾·特羅瓦達選擇「承認台灣」，這也意味著該國與中華人民共和國斷交。

但近年來，這個葡語國家「試圖」在北京設立聯絡處，暗示將向中國開放市場。台灣一直是該國主要的「雙邊貿易夥伴」之一，投資遍布該國的健康、農業、信息技術和能源通訊、瘧疾控制和基礎設施建設等領域。台灣還有一個人數眾多的聖多美學生社區。

報導稱，該國受金融危機影響急需尋求多方面的合作夥伴以應對困難，基於維護國家利益和應對國際危機，政府做出了(與台灣」斷交「)的決定。而這個赤道群島國之前也是唯一承認台灣「主權」的葡語國。

中方21日對此回應稱，我們注意到聖多美和普林西比政府當地時間20日發表聲明，決定同台灣斷絕所謂「外交」關係，中方對此表示讚賞，歡迎聖普回到一個中國原則的正確軌道上來。

據悉，台灣此前共有22個「邦交國」，自聖多美和普林西比政府宣布與台灣斷絕「外交」關係后，台灣目前僅剩下21個「邦交國」。