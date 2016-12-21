長照2.0將於明年(2017年)上路，政府以調增遺贈稅及菸稅做為長照財源，預估可增加新台幣288億元的收入。衛福部長林奏延表示，長照2.0上路後首要之務在於提升服務量能，建立服務標準，預估第1年的服務涵蓋率可達到45%，共服務30萬以上的有需要民眾，並在2年內完善整體長照制度。

立法院社福及衛環委員會21日審查「長期照顧服務法部分條文修正草案」，草案明訂調以遺贈稅及菸稅調增所得做為「長照特種基金」來源。財政部次長吳自心報告時表示，遺贈稅由10%的單一稅率調整為三級累進稅率後，預估可住挹注長照63億元，菸稅調漲後則可挹注225億元，兩者總共增加288億元的收入。

時代力量立委洪慈庸詢問衛福部長林奏延，長照2.0上路後首年服務涵蓋率可達多少？林奏延表示，長照2.0上路後首要之務在於提升服務量能，建立服務規格及標準，涵蓋率需視整體財源情形，預估首年可達45%，以整體需接受服務的76萬人計算，約有30萬以上的民眾可受惠。林奏延：『(原音) (你們預估可以服務多少人？涵蓋率多少？)今年的含概率是34%，因為明年的服務對象增加、服務項目增加，所以含概率可能會受到影響，但是一定會比34%增加很多，目標要到45%，(45%是服務多少人？)服務30幾萬人。』

林奏延指出，政府預計花2年的時間建置各長照服務據點，培養服務人力、提升服務量能，讓長照服務可更全面推行。

洪慈庸進一步詢問，菸稅調漲、菸品漲價後，將造成消費數量減少，使得菸品健康捐的收入因此減少67億元，進一步影響健保財源，衛福部將如何因應？林奏延則表示，目前健保安全準備金尚有200多億，明年編列健保預算時，將與主計總處討論，是否能以公務預算補足短差部分。

另外，民進黨立委吳秉睿質詢表示，雖然增加菸稅作為長照財源的同時可降低吸煙人口，不過，外界仍有所質疑，為何獨漲菸稅卻不漲酒稅？對此，財政部次長吳自心表示，台灣菸價與鄰近國家相較偏低，但酒價並無偏低問題，葡萄酒及啤酒的稅率甚至比其它國家還要重；吳秉睿則要求財政部能就此多加說明，以化解民眾質疑。