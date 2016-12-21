【環球網報導 記者 馬麗】日俄首腦會談在高度關注中結束，安倍精心準備的這一局「領土較量」以失敗告終，普京不但在南千島群島歸還問題上未退讓半步，還獲得日方的巨額經濟合作，可謂大獲全勝。為此日本國內對這位「心機首相」的信任度也有所下滑，還有日媒批評稱，安倍的急功近利被普京利用，導致輸了一局。

據日本《讀賣新聞》12月21日報導，安倍在20日演講中表明要在2017年儘快訪問俄羅斯，通過繼續首腦間的對話推進和平條約締結交涉。他還強調了此次日俄首腦會談的成果，「我們無論受到怎樣的批評，哪怕是半步也要向簽署和平條約邁進。這一點已經和普京總統達成共識」。此外，他針對「領土問題沒有進展」的批評聲回應，「這次我必須做出反駁」。

日媒認為，安倍決定明年儘快訪俄是下定決心為自己「雪恥」。關於已經過去的日俄首腦會談，就連安倍所在的自民黨內部都認為「存在不足」，更出現了不滿的聲音。