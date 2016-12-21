俄防長：大使遇害與俄反恐有關 不會停止鬥爭北京新浪網 (2016-12-21 11:17)
【環球網報導 記者 翟潞曼】俄羅斯駐土耳其大使安德烈？卡爾洛夫12月19日在安卡拉出席一個展覽開幕式時遭到槍擊身亡。俄羅斯國防部長紹伊古同土耳其國防部長厄舍克會晤時表示，卡爾洛夫遇害與俄進行的國際反恐行動有關。
據俄新社12月21日援引紹伊古的話稱：「我們明白，這些襲擊與什麼有關——和我們進行的國際反恐行動有關。就此我只能說，我們不會停止鬥爭，自然，我方將繼續反恐鬥爭。而且我相信，在我們的共同努力下我們能取得效果。」
土耳其防長接受提議，前往莫斯科討論一系列與國際反恐鬥爭以及敘利亞問題調解相關的關鍵問題，紹伊古就此向土防長表示感謝。
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