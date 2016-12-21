明年流行科技預測 iPhone雲端虛擬實境NOWnews今日新聞 (2016-12-21 10:55)
僅在1周馬上迎接2017年，媒體報導，美國銀行摩根士丹利預測，蘋果iPhone、雲端運算、虛擬實境將會受到主流科話題，不論台灣、韓國、日本相關廠商，都有可能受惠，未來科技型態將逐漸形成。
外傳明年蘋果iPhone將推出紀念10周年紀念機款，可望採用OLED螢幕，有機會促使相關供應商加強技術，加上新相機模組與電池，Alps Electric、大力光、SONY、三星、TDK等公司受惠，市場正緊密觀察。
雲端運算科技開始逐漸運用，不論IBM或Google等軟硬體業者，都將推出相關服務，虛擬實境應用增加，相關廠商大立光、台達電、TDK等，都有可能因此轉型；綜觀三大趨勢，IBM、廣達、三星、SONY、TDK可能是火熱企業。
另一方面，科技產業每10年就會開始全新循環，每一次規模都會超越前次10倍，舉例來說，1960年代剛好是大型主機世代，當時創下億萬個裝置，現在行動裝置研判已有數十億台，再下一次循環恐怕將會有百億台裝置。
摩根士丹利認為，未來科技將會集中在四大領域，分別是虛擬實境擴增實境、物聯網、人工智慧與機器學系、自動駕駛車，預估可能帶來13兆美元資本支出，換句話說，不論領域各企業，都必須面對下世代科技循環做好準備。
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