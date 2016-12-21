【環球網綜合報導】據俄通社-塔斯社12月20日消息，秘魯一輛客車墜落懸崖，造成至少12人死亡，13人受傷。

據報導，秘魯一輛客車在該國西南部墜下700米深的懸崖，事發時車內載有數名警察。

當地執法機關發言人稱：「截至目前，已有12名警察死亡，13人受重傷。」(實習編譯：孟安茹 審稿：翟潞曼)