秘魯一載有警察客車墜崖 造成12人死亡13人受傷北京新浪網 (2016-12-21 11:02)
【環球網綜合報導】據俄通社-塔斯社12月20日消息，秘魯一輛客車墜落懸崖，造成至少12人死亡，13人受傷。
據報導，秘魯一輛客車在該國西南部墜下700米深的懸崖，事發時車內載有數名警察。
當地執法機關發言人稱：「截至目前，已有12名警察死亡，13人受重傷。」(實習編譯：孟安茹 審稿：翟潞曼)
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