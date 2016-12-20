「Running Man」明年辦海外巡演 劉在錫Gary將無法出席Wow!NEWS新聞網 (2016-12-20 16:43)
bnt新聞訊 韓國SBS電視臺綜藝節目「Running Man」將於明年舉辦巡回粉絲見面會。
20日，「Running Man」相關人員表示“此前曾在11月計劃於明年1月到3月進行「Running Man」海外巡回粉絲見面會，前往六個國家和地區”。據悉，劉在錫和Gary兩人因個人原因屆時將無法出席，宋智孝和金鐘國則將正常參加巡演。
另外，「Running Man」制作方和出演人員於本月16日進行了緊急會議，經商議後決定節目將於2月末終映，宋智孝和金鐘國將與其他成員一起參與拍攝至結束。 吳婧怡/文 SBS/圖
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