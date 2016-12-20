



bnt新聞訊 韓國演員朴寶劍將搭檔組合Red Velvet成員IRENE作為頒獎嘉賓出席2016 KBS演藝大賞。







KBS方面表示“曾在「音樂銀行」中一起擔任了13個月的MC，並刮起了一陣旋風的朴寶劍和IRENE將以頒獎嘉賓的身份再會”。此外，頒獎嘉賓朴寶劍和擔任2016 KBS演藝大賞MC的Girl's Day成員惠利的再會也同樣吸引眼球，兩人曾合作過電視劇「請回答1988」，展現了默契的配合，此次的合作令人期待。





另外，2016 KBS演藝大賞將於24日下午9點15分（韓國時間）播出。 吳婧怡/文 bnt新聞DB/圖





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