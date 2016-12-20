「新西遊記3」1月8日首播 趣味角色海報公開Wow!NEWS新聞網 (2016-12-20 16:44)
bnt新聞訊 韓國tvN電視臺綜藝節目「新西遊記3」將於1月8日首播。
此次全新回歸的「新西遊記3」不僅集結了第二季中的姜虎東、李秀根、殷誌源和安宰賢，同時還加入了Super Junior成員圭賢、WINNER成員宋旻浩兩名新成員。在公開的海報中，以“豬八戒”姜虎東為首，變身“孫悟空”的圭賢肩上扛著收音機，“沙僧”宋旻浩則一臉搞怪的表情。此外，“三藏法師”安宰賢手里還拿著印有羅暎錫PD臉部的龍珠，李秀根和殷誌源則分別動畫片「龍珠」中的“龜仙人”和“布爾瑪”，吸引視線。
另外，「新西遊記3」將於1月8日晚9點20分（韓國時間）在tvN電視臺首播。 吳婧怡/文 tvN/圖
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