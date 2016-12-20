



bnt新聞訊 韓國tvN電視臺綜藝節目「三時三餐漁村篇3」將於23日終映。







20日下午，「三時三餐漁村篇3」方面相關人員表示“「三時三餐漁村篇3」將於23日播出最後一集，並於30日播出導演版”，“後續節目目前尚未確定”。由李瑞鎮、Eric、尹均相出演的「三時三餐漁村篇3」於10月14日首播，第一集便創下了10%的收視率紀錄，備受觀眾喜愛。





另外，執導「三時三餐漁村篇3」的羅暎錫PD的新作「新西遊記3」將於1月8日首播。 吳婧怡/文 tvN/圖





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