



bnt新聞訊 20日，韓國tvN電視臺新劇「內向的老板」首次公開了官方海報。







「內向的老板」講述了極度內向的老板殷煥基（延宇振 飾）與外向開朗的新入職員蔡露雲（朴慧秀 飾）之間發生的浪漫故事。在公開的海報中，當朴慧秀微笑著開門進來時，延宇振卻躲在門後一臉緊張的表情。另一張照片中，延宇振一邊規規矩矩地坐在桌子前，一邊還用充滿了警戒的眼神看著倚在桌邊的朴慧秀，而朴慧秀則一副信心滿滿的樣子，兩人完全相反的魅力吸引視線。





另外，電視劇「內向的老板」將接檔「沒禮貌的英愛小姐15」於2017年1月16日首播。 吳婧怡/文 tvN/圖

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