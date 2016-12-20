「內向的老板」官方海報公開 內斂VS開朗Wow!NEWS新聞網 (2016-12-20 16:45)
bnt新聞訊 20日，韓國tvN電視臺新劇「內向的老板」首次公開了官方海報。
「內向的老板」講述了極度內向的老板殷煥基（延宇振 飾）與外向開朗的新入職員蔡露雲（朴慧秀 飾）之間發生的浪漫故事。在公開的海報中，當朴慧秀微笑著開門進來時，延宇振卻躲在門後一臉緊張的表情。另一張照片中，延宇振一邊規規矩矩地坐在桌子前，一邊還用充滿了警戒的眼神看著倚在桌邊的朴慧秀，而朴慧秀則一副信心滿滿的樣子，兩人完全相反的魅力吸引視線。
另外，電視劇「內向的老板」將接檔「沒禮貌的英愛小姐15」於2017年1月16日首播。 吳婧怡/文 tvN/圖
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
DAKS 側背包．LOHAS 背包．LONGCHAMP 後背包．Lulu 肩背包．KIRO 肩背包．Hugo 斜背包．Ed Hardy 後背包．Samsonite 後背包．Sony 後背包．戴爾 背包．DOMO 斜背包．冰河 背包．legend 背包．Gold 斜背包．TW 後背包．Kids 後背包．flying 背包．the north face 背包．LV 背包．Outdoor 後背包．horse 背包．ensoen 背包．ONYX 肩背包．筒型 背包．束口後背包．Lee 背包．vertex 背包．Solo 背包．NIKE 後背包．胸前 背包
- Panasonic DMW-BLF19原廠鋰電池(盒裝)
- ELLE-Balder自由不羈旅行系列橫條紋刻紋霧面光感鋁框旅行箱
- 【美妮珠寶】華麗 天然翡翠耳環
- YAMAZAKI LINE輕感時尚置物鞋架(黑)
- Genny Iervolino多功能肩背包
- Emporio Armani Classic 現代品味腕錶-銀x玫塊金框/32x39mm
- Asics 慢跑鞋 Gel-Nimbus 18 男鞋
- 【TISSOT】Couturier Lady自信風采機械腕錶(半金-32mm-T035
- ARTBOX 沐夏星辰 - 三件組PC鏡面可加大旅行/行李箱(墨綠金)
- 【TISSOT】Dressport 三眼計時腕錶(黑-35mm-T0502171105200
潘迎紫71歲長相太逆天 網友跪求保養秘訣【NOWnews今日新聞】
史上最純情「床戲」 女模讚田亞霍「好強」【NOWnews今日新聞】
弟弟遭歹徒打傷 江蕙也在場被挾持【中央社】
傅達仁3個月沒吃飯 求尊嚴安樂死意志堅【NOWnews今日新聞】
方馨幸福再婚 女兒心碎「看報才知道」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》