「藍色大海的傳說」李敏鎬劇照公開 前世今生神秘相見Wow!NEWS新聞網 (2016-12-20 16:45)
bnt新聞訊 20日，韓國SBS電視臺電視劇「藍色大海的傳說」公開了李敏鎬的前世與今生相見的秘密瞬間劇照。
在公開的照片中，前世的金聃齡和今生的許俊宰超越了時空，在記憶的房間里相見。金聃齡意誌堅定地在自己的畫像上給許俊宰留下了信息，而許俊宰在看完金聃齡留下的信息後，則是一副不敢相信的表情。許俊宰能否完全領會金聃齡信息中的含義，知道了沈清（全智賢 飾）人魚身份的許俊宰又將如何繼續守護她，引發了觀眾的好奇。
另外，「藍色大海的傳說」第十一集將於21日晚10點（韓國時間）播出。 吳婧怡/文 文化倉庫、STUDIO DRAGON/圖
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
DAKS 側背包．LOHAS 背包．LONGCHAMP 後背包．Lulu 肩背包．KIRO 肩背包．Hugo 斜背包．Ed Hardy 後背包．Samsonite 後背包．Sony 後背包．戴爾 背包．DOMO 斜背包．冰河 背包．legend 背包．Gold 斜背包．TW 後背包．Kids 後背包．flying 背包．the north face 背包．LV 背包．Outdoor 後背包．horse 背包．ensoen 背包．ONYX 肩背包．筒型 背包．束口後背包．Lee 背包．vertex 背包．Solo 背包．NIKE 後背包．胸前 背包
- BIKEONE M6 LITE 20吋21速 城市樂活腳踏車/寵物車
- ASSARI-萊特2.7尺四斗櫃(寬81*深45*高90CM)
- 【PRADA】NAPPA BOMBER小羊皮圓形壓釦鍊帶肩揹/斜背晚宴包
- 牛頭牌 雅登歐式直身湯鍋24cm(雙耳)
- 清水透視七層複合金炒鍋32cm
- 籃球鞋 Kyrie 2 GS 校車 女鞋
- FitFlop TM-F-SPORTY TM BALLERINA CANVAS-藍
- RAY BAN偏光太陽眼鏡 經典品牌/銀-漸層藍灰#RB3025 00478(
- Cest Chic-Reinhardt 萊因哈特不鏽鋼重型置物架W150*D45*H1
- 【Reebok】DROP RAD閃耀時尚腕錶-粉紅(RC-IDB-L2-PPIP-PW)
潘迎紫71歲長相太逆天 網友跪求保養秘訣【NOWnews今日新聞】
史上最純情「床戲」 女模讚田亞霍「好強」【NOWnews今日新聞】
弟弟遭歹徒打傷 江蕙也在場被挾持【中央社】
傅達仁3個月沒吃飯 求尊嚴安樂死意志堅【NOWnews今日新聞】
方馨幸福再婚 女兒心碎「看報才知道」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》