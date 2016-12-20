



bnt新聞訊 20日，韓國SBS電視臺電視劇「藍色大海的傳說」公開了李敏鎬的前世與今生相見的秘密瞬間劇照。







在公開的照片中，前世的金聃齡和今生的許俊宰超越了時空，在記憶的房間里相見。金聃齡意誌堅定地在自己的畫像上給許俊宰留下了信息，而許俊宰在看完金聃齡留下的信息後，則是一副不敢相信的表情。許俊宰能否完全領會金聃齡信息中的含義，知道了沈清（全智賢 飾）人魚身份的許俊宰又將如何繼續守護她，引發了觀眾的好奇。





另外，「藍色大海的傳說」第十一集將於21日晚10點（韓國時間）播出。 吳婧怡/文 文化倉庫、STUDIO DRAGON/圖

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