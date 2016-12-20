







bnt新聞訊 憑借「10 minutes」、「U-Go-Girl」等經典曲目穩坐性感女王寶座的李孝利婚後一直享受著濟州島世外桃源般的生活，而她將會在2017年重返歌壇。





李孝利曾是女子組合Fin.K.L的成員，和其他三位成員一起以可愛魅力深受大眾喜愛，而距離組合成立已經過了近20年。下面我們就以李孝利回歸為契機回顧一下fin.k.l成員們此前的模樣。





1. 成宥利





Fin.K.L外貌擔當成宥利有著名副其實的清純美貌，縱使過了18年，她的童顏嫩肌還是一如1998年一樣幹凈，但她早已從一名偶像蛻變成了有多部電影和電視劇作品的實力派演員，期待她今後為觀眾奉上更加精彩的表演。





2.玉珠賢





此前以充滿爆發力的清澈嗓音而著稱的玉珠賢多年以後依然不染纖塵的單純模樣吸引著眾人的目光。如今，她在音樂劇界已經占據一席之地，作為一名美麗的音樂劇演員活躍在舞臺上，充滿自信、意氣風發，成為眾多女性的偶像。





3.李真





在Fin.K.L時期，李真的可愛、青澀的面龐就十分惹人聚焦，雖然並不出眾但卻靜靜地釋放不容忽視的存在感，俘獲了一大批粉絲。如今，我們依然能在各種正式場合和電視劇中看到她的身影。2016年初，她在夏威夷舉行婚禮，開始了人生了又一階段。





4.李孝利





憑借眾多的熱門歌曲和專業的姿態成為歌謠界傳奇人物的李孝利依然有著Fin.K.L時笑起來彎彎的半月眼睛，豪爽的性格在綜藝節目中奉上不少歡笑。如今和2013年的歌手李尚順結婚即將3周年、正在享受濟州島甜蜜的婚後生活的她將在2017年揭下面紗回歸，備受期待。





▶時間流逝身材依舊不變的保持法





雖然時間快過去近20年，但是她們曼妙的身姿始終如初。特別是玉珠賢成功瘦身並保持身材，而李孝利也始終穩坐性感女神寶座。天上不會掉餡餅，她們如今依舊完美的形象是不懈、徹底的自我管理的結果。





想像明星一樣保持不受時間影響的年輕與健康，需要像她們一樣努力。下面我們就為燃起瘦身鬥誌、並決心要堅持下去的你推薦幾款瘦身單品。





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