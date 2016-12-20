



bnt新聞訊 童顏，指的是一個人的容顏相對自己的實際年齡來說更顯年輕。





韓國娛樂圈中有著一群以“童顏”著稱的女星。從她們的肌膚上幾乎看不到歲月流逝過的痕跡，膚質可媲美二十歲。





那麽女星們的不老肌膚的到底是如何擁有的呢？只有使用價格昂貴的護膚產品或是出入高級護膚會所才能打造出如她們般的年輕膚質嗎？然而，正確掌握抗衰老護膚的技巧，想要打造出年輕肌膚並非難事。





>> 抗老護膚的技巧

為了達到明顯的抗衰老功效而不問產品成分，或是否與自己的膚質相符而使用護膚產品並不正確。這樣不但無法達到想要的抗衰老功效，反而會給肌膚帶去刺激、造成損傷。







正確的抗衰老要做到“內外兼顧”。所謂內在抗老，就是要通過充分飲水來充足人體內的水分。並充分攝取對肌膚有益的、富含礦物質及維他命的水果與蔬菜。再搭配外在的，也就是使用功效卓越的抗刷老護膚產品，便能打造出更健康、年輕的膚質。





STEP 1. 預防皺紋的面部按摩

想要預防皺紋生成，就要做到到位的肌膚彈力提升。只有這樣才能緊致肌膚，延緩皺紋的生成。







建議每日睡前都利用指腹按摩肌膚，這樣可以有效舒緩緊致的面部肌肉，同時能起到排出肌膚內堆積的毒素，令肌膚更緊致的功效。





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STEP 2. 延緩頸部皺紋生成

除了面部肌膚的皺紋外，頸部肌膚的皺紋也能“出賣”年齡。因此，除了要預防面部肌膚的皺紋生成外，也不忘護理頸部肌膚。







大部分人時常忽略對頸部肌膚的護膚，等到大量皺紋生成時在開始，卻也為時已晚。建議每日睡前護膚時，都將充足量的頸部霜均勻地塗抹在頸部肌膚上，再由下往上的順序輕推、提拉按摩。





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STEP 3. 活用韓方抗皺護膚產品

做到到位的保濕抗老護膚的第一步就算成功了。但隨著年齡的增長，一般功效的護膚產品並不能達到顯著的抗老功效。







那麽不妨使用富含如六年生發酵人參等的韓方萃取物的護膚系列產品。韓方護膚品可從根源解決肌膚的需求，達到抗皺、保濕及美白等多重功效。





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李惠貞 鄭文蘭/文 HANSAENG COSMETICS RIN 韓生化妝品 璘，SK-ll，CLARINS，bnt新聞DB/圖

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