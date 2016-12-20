



bnt新聞訊 喜歡韓劇的觀眾越來越多了，人們在關註劇情的同時還會關註主角們的穿搭與妝容。





明星們的妝容與穿搭似乎成為了流行的指向標，根據自身長相的特點再效仿女星們的妝容就很容易打造出時下最流行的妝容了。





要問時下人氣最旺的韓國女星，那麽金裕貞、韓孝周、孝敏的名字不能少。她們的好膚質與完美妝容是如何打造的呢？下面就聽小編為你解說。





>> 金裕貞

韓國十代代表女星金裕貞，不但有著從小就磨練出的好演技，越來越美的容顏更是令她的星途被大眾們一致看好。





雖還未邁入二十代，可金裕貞卻深知護膚的重要性。她表示自己在護膚時尤其註重的環節便是潔面了，她會搭配毛刷細微且對肌膚無刺激的潔面刷進行潔面。這樣可將堆積在肌膚表面及毛孔中的汙垢都徹底去除，能預防青春痘等問題的出現。





>> 韓孝周

從韓孝周的肌膚狀態上完全看不出她的真實年齡。除了緊致外，白皙無瑕的肌膚令她的形象更顯清純。這樣的好膚質得益於正確的美白護膚。





美白護膚無法在短時間內看到功效，需要長時間的堅持。除了要養成良好的生活習慣外，更要堅持使用美白功效的護膚產品。尤其是富含維他命成分的面膜產品，不但能有效煥然肌膚的白皙、亮澤，更能同步完成保濕、補充營養等功效的護膚。





>> 孝敏

韓國童顏女星代表之一的孝敏，除了膚質佳外，精致、立體的五官是她高顏值的保障，尤其是她的那雙有神雙眼，更是令她充滿了靈氣。





孝敏擅長打造出似有似無，卻又能將雙眼的魅力完全展示出的眼妝。首先使用無亮片且質地細膩的淺棕色或珊瑚色眼影為眼部打底，之後再使用稍深一號的眼影由後眼尾向眼部的中央處以自然暈染的方式塗抹。最後將有隱隱珠光的眼影塗抹在上眼皮的中央與臥蠶處，這樣就能打造出電力十足的魅惑眼妝了。

01 赫拉（HERA）Purifying Cleansing Foam





02 Dr. Myers Ampoule Point Mask





03 蘭蔻（LACOME）UV Expert XL-Shield





04 羅拉瑪斯亞（LAURA MERCIER）Extreme Neutrals Eye Shadow Palette





尹智慧 鄭文蘭/文 Dr Myer's，HERA，LACOME，LAURA MERCIER，bnt新聞DB/圖

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