孔劉李敏鎬池昌旭 韓流大勢男的魅力探究Wow!NEWS新聞網 (2016-12-20 17:42)
bnt新聞訊 說到時下人氣最旺的韓國男星，孔劉、李敏鎬、池昌旭等人的人氣可謂是如日中天。
即使長相不是男星中最帥氣的，比他們演技好的也大有人在，可依舊無法阻擋他們人氣上升的因素有哪些呢？
他們三位獨有的魅力令他們成為了眾多女性粉絲心目中男神般存在。今天就來解說一下這三位男星的魅力，看看他們到底因何而紅。
>> 孔劉
孔劉因在2007年出演韓劇「咖啡王子1號店」開始走紅。持續了多年好人氣的他，因近期主演的「孤單又燦爛的神－鬼怪」而再次翻紅。
孔劉的長相並不是典型的韓國人氣男星的長相，不夠秀氣卻霸氣十足，同時他又有著非常迷人的笑臉。尤其是他那充滿光澤的年輕膚質，得益於他平日里到位的保濕護膚。
>> 李敏鎬
李敏鎬無疑是幸運的，從「花樣男子」到「繼承者們」，再到最近與“韓流女神”全智賢合作的「藍色海洋的傳說」，他出演的每部電視劇都獲得了超高的收視率。
187公分的挺拔身高，加上拳頭般的笑臉與精致五官，令他在熒幕上的形象十分討喜。光滑、無瑕的好膚質令他的形象更顯健康。若想打造出如他般的好膚質，不妨使用一下將所有護膚功效集合為一體的多效合一型男性專用護膚單品。在肌膚狀態不佳時，建議使用男性專用BB霜打造出更健康的氣色。
>> 池昌旭
池昌旭因在「笑吧！東海」中成功塑造東海一角，被觀眾喜愛與認可，並享有“國民兒子”之稱。近期又因在tvN電視臺新劇「THE K2」中的精彩表現，而逐漸被更多人喜愛著。
池昌旭的一雙“電眼”迷倒了一群人。即將邁進三十歲的他，尤其註重眼周皺紋的管理。在早晚護膚時都會堅持使用眼霜，延緩眼周皺紋的生成。
01 LAB SERIES Age Rescue + Water-Charged Gel Cream
02 碧歐泉（BIOTHERM）Blue Therapy Serum In Oil
03 歐慕特瑞（HOMME TERRIOR）All-in-one & Dynamic BB Cream
04 雅詩蘭黛（ESTEE LAUDER）Advanced Night Repair
尹智慧 鄭文蘭/文 Homme Terrior 歐慕特瑞，LAB SERIES，BIOTHERM，ESTEE LAUDER，bnt新聞DB/圖
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【寶康珠寶】天然緬甸A貨翡國色天香(#25)
- 林文苑創作-義薄雲天關雲長
- GUCCI 雙G緹花真皮滾邊托特包(黑色/巧克力色)
- GIGABYTE技嘉 P15F R5 15吋電競筆電(i7-6700/GTX950/1T/8G
- adidas 慢跑鞋 Energy Bounce 2 男鞋
- 【EDOX】Hydro Sub 北極潛水500米石英腕錶-黑x綠(E53200.3N
- 【fashiontv】Sierra奢華典雅晶鑽時尚腕錶(黑/41mm)
- 【GOTO】Elegance時尚晶鑽腕錶-白x粉(GC8158B-82-281)
- ASUS ZenWatch 2 男錶率性運動咖 悠遊卡快充 (大錶)
- 【fashiontv】Voyage雅痞風格小秒針時尚腕錶(黑x金/44mm)
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》