



bnt新聞訊 說到時下人氣最旺的韓國男星，孔劉、李敏鎬、池昌旭等人的人氣可謂是如日中天。





即使長相不是男星中最帥氣的，比他們演技好的也大有人在，可依舊無法阻擋他們人氣上升的因素有哪些呢？





他們三位獨有的魅力令他們成為了眾多女性粉絲心目中男神般存在。今天就來解說一下這三位男星的魅力，看看他們到底因何而紅。





>> 孔劉

孔劉因在2007年出演韓劇「咖啡王子1號店」開始走紅。持續了多年好人氣的他，因近期主演的「孤單又燦爛的神－鬼怪」而再次翻紅。





孔劉的長相並不是典型的韓國人氣男星的長相，不夠秀氣卻霸氣十足，同時他又有著非常迷人的笑臉。尤其是他那充滿光澤的年輕膚質，得益於他平日里到位的保濕護膚。





>> 李敏鎬

李敏鎬無疑是幸運的，從「花樣男子」到「繼承者們」，再到最近與“韓流女神”全智賢合作的「藍色海洋的傳說」，他出演的每部電視劇都獲得了超高的收視率。





187公分的挺拔身高，加上拳頭般的笑臉與精致五官，令他在熒幕上的形象十分討喜。光滑、無瑕的好膚質令他的形象更顯健康。若想打造出如他般的好膚質，不妨使用一下將所有護膚功效集合為一體的多效合一型男性專用護膚單品。在肌膚狀態不佳時，建議使用男性專用BB霜打造出更健康的氣色。





>> 池昌旭

池昌旭因在「笑吧！東海」中成功塑造東海一角，被觀眾喜愛與認可，並享有“國民兒子”之稱。近期又因在tvN電視臺新劇「THE K2」中的精彩表現，而逐漸被更多人喜愛著。





池昌旭的一雙“電眼”迷倒了一群人。即將邁進三十歲的他，尤其註重眼周皺紋的管理。在早晚護膚時都會堅持使用眼霜，延緩眼周皺紋的生成。

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02 碧歐泉（BIOTHERM）Blue Therapy Serum In Oil





03 歐慕特瑞（HOMME TERRIOR）All-in-one & Dynamic BB Cream





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尹智慧 鄭文蘭/文 Homme Terrior 歐慕特瑞，LAB SERIES，BIOTHERM，ESTEE LAUDER，bnt新聞DB/圖

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