



美味喜劇電影《決戰食神》由《人在冏途》葉偉民導演執導，斥資10億台幣，打造米其林三星頂級美食盛宴，更找來港韓雙帥謝霆鋒與鄭容和領銜主演，兩人比顏值、鬥廚藝，扮演老饕的葛優更難得嘗試白髮造型，電影如同香港版《總舖師》，除了有大量美食，更講述兩大廚神的人生故事，有美味也有人情味。

《決戰食神》是導演葉偉民繼2010年賣座喜劇片《人在冏途》後，睽違六年再度推出喜劇力作，他表示：「影片的喜劇元素與情懷，讓這部電影成為明年年初最具人情味的觀影選擇。」，葉偉民也打趣表示，拍這部電影最大原因是謝霆鋒真的可以煮一手好菜，還說：「這不是隨便一個演員可以做得到的，就像會功夫的要拍武打片，霆鋒的廚藝也是紮紮實實，我們在現場每一天都可以嘗到他做的飯，覺得很幸福。」

談到電影的飲食主題，謝霆鋒自稱演了一個大排檔裡的「黑面小廚神」，他表示：「這次片中的美食很不一樣，包含了許多人與人之間的情感。就像預告片中的台詞所說：我們炒的，是老百姓喜歡的家常菜；我們燒菜的就一個目的，希望吃的人吃得開開心心。」他還提及自己的角色在片中有一段不尋常的父子情，與自己的親身經歷頗為相似。

韓國男團CNBLUE主唱鄭容和，以本片首度進軍大銀幕，第一次拍華語電影的他感到很開心，並自曝他在韓國時就有看過謝霆鋒的節目，「從男人的立場來看，他也是非常帥的男人」，在片中他與謝霆鋒亦敵亦友，港韓兩大男神的顏值及廚藝大PK就此展開。

《決戰食神》劇情講述一個浪蕩中國遍尋美味的老饕味王（葛優飾），一個廣東順德蒼蠅小館大廚（謝霆鋒飾），一個擁有小餐館的脾氣倔強老闆娘，再加上一個留學海外的米其林三星少主廚（鄭容和飾），在「食神」真身重現江湖的時候，以一場場的東西方料理比拼，各種層出不窮的美食創意，爭取挑戰「食神」資格的同時，更挑戰著大家味蕾的故事。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』