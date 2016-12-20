《拆彈少年》改編自丹麥史上最黑暗事件感人肺腑Wow!NEWS新聞網 (2016-12-20 15:44)
改編自真實事件！驚豔國際影壇的《拆彈少年》故事環繞於1945年，一群德國青少年戰犯，被丹麥逼迫徒手清理戰爭時期德軍埋下的220萬枚地雷，極具衝擊性的故事主題及鏡頭語言深深吸引觀眾，除了奪下丹麥奧斯卡最佳影片等6項大獎、歐洲電影獎3項大獎、丹麥影評人協會3項大獎，更被美國國家電影評論協會評為年度五大最佳外語片！
導演馬汀贊帝維在訪談中透露，知道這個歷史事件的人不多，但他覺得非常重要，因為所有事情都有一體兩面，「我做了很多研究，找尋了許多事實及數據的部份，然後串聯起整個故事，這部電影想告訴大家的是，丹麥也是有自己的黑暗面，大家一定要相互引以為戒。」充滿哲理的鏡頭語言也讓國際影評大讚「發人省思」，也更這部改編真實事件的電影，在歷史理性中增添了人的感性元素在裡頭。《拆彈少年》2017年1月13日在台上映。
1945年，軍隊中士卡爾接受長官指令，帶著一批十幾歲的德國青少年戰犯，在丹麥西海岸執行清理任務，戰犯們徒手挖出220萬枚地雷，軍隊保證執行完任務後，戰犯們便可以自由之身重返德國。朝夕相處之下，卡爾從一開始厭惡這些青少年，漸漸轉變為同情，還跟他們成了好朋友，卻也親眼目睹孩子們冒著生命危險徒手清除地雷，被炸得遍體鱗傷。任務結束後，卡爾向上層回報請示，沒想到長官不僅沒有兌現承諾，甚至還當場指派新任務：帶這批孩子去下一個地雷區清理。難抗軍令的卡爾，究竟該選擇服從長官命令，還是為孩子們力爭到底？
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