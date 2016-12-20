張藝謀執導的史詩級魔幻電影《長城》12/16已正式上映，目前票房突破4.68億人民幣（約21億元台幣），成績傲人。由王力宏主唱的片尾曲《緣分一道橋》同樣也引起熱烈關注，是微博熱搜榜關鍵字，不少粉絲為了聽歌，在電影院坐到放映結束，瞬間成為2016年底討論度最高的熱門歌曲，讓王力宏受寵若驚。

電影《長城》上映首週，片尾曲《緣分一道橋》這首歌有著超乎想像的好成績，王力宏一開始知道時，反應先是一愣的表示受寵若驚，緊接著也感動的說：「這首歌把我心中對於長城的想像都寫在裡面了，真的很謝謝大家喜歡這首歌！」

王力宏近來仍不懈怠持續忙於創作，王力宏透露將與《長城》中演出小皇帝的TFBOYS團員易烊千璽合作。王力宏笑說：「我們是透過朋友介紹互相認識的，很欣賞這位小朋友，他給我的印象也很好、很有禮貌。」此外，對於即將到來的耶誕假期，一項再忙都不忘過節的他，今年也特別留在台灣跟家人、朋友一起慶祝，笑說迫不及待要跟大家一起吃耶誕大餐、玩交換禮物了！

王力宏上周六晚間在南京商演時，突遭瘋狂粉絲丟擲礦泉水瓶擊中他的腹部，他當下痛到掩住肚子，依舊敬業唱到結束。今天凌晨他特別在微博發文安慰粉絲，「謝謝大家的關心，我真的沒事！而且無論如何，我都會繼續認真的對待每次的演出，每次的舞台，每次與你們相約的珍貴時刻。早點睡了…晚安」，二哥表示無論如何都會認真對待每次的演出。讓粉絲超心疼。

昨天適逢王力宏出道21周年，許多粉絲紛留言為他慶祝，「21周年居然遇上這等神經病而養傷，心疼我二哥」、「二哥記得今天是出道21周年嗎」、「不管20年、30年都會在你身邊的」。（畢翠絲／綜合報導）