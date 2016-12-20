



韓國知名長壽人氣團體「神話」大勢回歸，12月17日、18日於一山 KINTEX舉辦《2016 SHINHWA LIVE - UNCHANGING》演唱會，在萬人的歡呼聲下演出成功落幕。最新發行的正規十三輯《UNCHANGING》part 1之最新歌曲也在演唱會中首次為歌迷演唱，每場演唱會幾乎都創下”售罄神話”的他們，就算連續開唱兩日現場依舊大爆滿，壯觀的舞台設計讓整場演唱會瀰漫著濃厚的聖誕氣息，熱鬧且溫馨的氣氛令這場演唱會就像是一場大型的同樂會，讓所有現場觀眾都深深感受到這份溫暖的感動。演出前神創粉絲們也特地提早好幾個小時前往會場搶購周邊商品，讓所有商品在倏忽之間一掃而空，可見出道至今已18年的神話仍然魅力不減，海外粉絲們極度渴望神話能夠展開亞洲巡演，極度有可能明年來台開唱，屆時可能會湧入大批華人粉絲來台!!

神話(SHINHWA신화)成員包含隊長Eric、李玟雨、金烔完、申彗星、JunJin、Andy。自1998年以一曲《終結者》正式出道至今，已發行過多張熱銷專輯，為目前韓國維持最久的團體，六名成員感情極佳，雖各自朝戲劇及個人專輯發展自己的事業宏圖，甚至開創了韓國的先河，但神話仍為成員們共同的重心。迄今神話已經成為亞洲說唱舞蹈男子組合的經典，是韓國甚至亞洲團體發展的典範。

相隔一年半多未發行專輯的神話在年末強勢回歸，為了粉絲而發行的這張《UNCHANGING》最新專輯part 2也會在一月發行，這次的海報形象透過溫暖人心的視覺，讓世界各地的粉絲們打從心裡感受到神話的窩心暖男風格。充實又密集地規劃著宣傳活動也為了與各地粉絲相見，這次首爾演唱會兩天成功吸睛25,000神創粉絲，預計亞洲巡迴的機率大增，令所有海外六、七年級的粉絲們引頸期盼神話的到來。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』