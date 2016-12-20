秀智逆齡豆腐肌 貼臉自拍仍是無屈辱美貌NOWnews今日新聞 (2016-12-20 17:30)
韓國女團「miss A」人氣成員秀智，外型清純甜美，老少男女通吃，因演出電影《建築學概論》被譽為「國民初戀」。
秀智不但是氣質女神，水噹噹的豆腐肌更是遠近馳名，今(20)日秀智透過個人Instagram，PO出一張距離超近的自拍照，鏡頭幾乎是貼在臉上，儘管如此，秀智零毛孔又白皙的肌膚，還是讓整張照片美到如畫一般，毫無屈辱。
不少人一看到這張照片，紛紛大讚「秀智真的越來越有仙氣」、「女神美貌進化中」、「到底是吃了什麼，皮膚可以這麼漂亮」。
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