▲秀智被大眾封為氣質女神。（圖／翻攝自網路）

韓國女團「miss A」人氣成員秀智，外型清純甜美，老少男女通吃，因演出電影《建築學概論》被譽為「國民初戀」。

秀智不但是氣質女神，水噹噹的豆腐肌更是遠近馳名，今(20)日秀智透過個人Instagram，PO出一張距離超近的自拍照，鏡頭幾乎是貼在臉上，儘管如此，秀智零毛孔又白皙的肌膚，還是讓整張照片美到如畫一般，毫無屈辱。

不少人一看到這張照片，紛紛大讚「秀智真的越來越有仙氣」、「女神美貌進化中」、「到底是吃了什麼，皮膚可以這麼漂亮」。

▲秀智豆腐肌驚艷眾人。（圖／翻攝自IG）