▲卓偉在《聽我說》中，還原當時爆料劉愷威事件的初衷。（圖／翻攝自秒拍，2016.12.20）

大陸男星劉愷威上月因遭爆料與女星王鷗外遇鬧出不小風波，甚至還有粉絲不捨原配楊冪，出面為偶像說話。不過如今卻傳出大逆轉，當時出面連環爆的狗仔卓偉卻上節目語出驚人表示自己並非想揭露男方外遇，而是想逼他承認兩人早已「離婚」。不過卓偉本人今（20）日卻在微博提到，認為雖然出發點不同，但拍到的所有畫面也都是事實，自己其實「爆得非常好！」

據陸媒報導，卓偉在經過劉愷威事件稍微落幕時，選擇到節目《聽我說》坦承當時爆料的想法。他表示當初因為在拍攝《週末父母》時，發現劉愷威與王鷗幾乎沒有交談，因而懷疑兩人之間有特別的關係。隨後跟拍劉愷威時，正巧發現他獨自進入女方房間，因而決定用連環爆的方式逼對方承認與楊冪早已離婚的消息。沒想到兩人的感情非常堅定，並沒有因此受到影響。

但卓偉本人隨後也在微博上貼出聲明，強調自己從來沒有認為爆料兩人深夜幽會的事情是不對的，「我堅持新聞原則報導事實真相做得非常對，爆得非常好。」似乎是認為雖然一開始出發點不同，但所有跟拍到的內容也都非假造的，至於真實的情形為何，所有人都心裡有數。

▲卓偉在微博貼出聲明，強調自己當初「爆得非常好！」（圖／翻攝自卓偉微博，2016.12.20）