▲曾寶儀將主持「2017臺北最High新年城」跨年晚會。（圖／記者林調遜攝，2016.12.20）

曾寶儀、玖壹壹、SpeXial今（20日）出席「2017台北最High新年城-跨年記者會」，而台北市副市長為體恤曾寶儀本月6日被騎士撞壞保溫瓶，貼心送上一個新的，讓她大笑：「這不知道是第幾個人送她保溫瓶了！」

曾寶儀表示，自從被騎士撞傷後，就有許多朋友送她保溫瓶，讓她開玩笑說：「原來保溫瓶可以防身，不介意保溫瓶廠商找我代言」但她也坦承受傷後，腰兩側的瘀青還未退，所以跨年晚會不會穿太露。對於再度合作曾國城主持跨年，曾寶儀笑曾國城是「敬業的長輩」因為他三不五時就打電話跟自己討論細節，醒著或醉了都會打，但也開心坦承與曾國城合作很開心「跟他主持跨年就像巡迴演出，而且跟他搭檔永遠有吃不完的好料。」

▲玖壹壹（左起）曾寶儀、副市長陳景峻、SpeXial出席「2017臺北最High新年城」跨年記者會。（圖／記者林調遜攝，2016.12.20）

昨（19日）首次攻蛋票房亮眼的玖壹壹則興奮表示，他們有去排隊買自己的演唱會門票，結果買到1號有點錯愕，隨後就轉送粉絲，也表示在台北跨年晚會上，會自掏腰包灑100張樂透紅包，並透露會表演近30分鐘的演出；今年第3次唱跨年的SpeXial則說，因宏正受傷、晨翔準備入伍、Dylan跟執在大陸拍戲，所以今年演出只有8人出席，最後也呼籲粉絲不要夜排要注意安全。