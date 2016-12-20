▲馬來西亞雙人男子團體-FS擔任公益大使 。（圖／記者林柏年攝，2016.12.20）

馬來西亞雙帥團體FS(王赴穎Fuying、沈展寧Sam) 擔任紅心字會公益大使，今（20）舉辦公益單曲《有你真好》記者會，扮成聖誕老人發禮物給弱勢家庭的小朋友，開心能在台灣和孩子們歡樂過聖誕。

去年發行專輯《靠近》吸引越來越多的歌迷，FS並未因此感到滿足，反而花更多的時間精進自己的演藝實力。兩人利用工作餘暇上樂理課、吉他課，甚至靠「格鬥」訓練肺活量。為了更完美地掌控聲音，足夠的肺活量是關鍵，兩人很有創意的選擇「泰拳」來助己一臂之力。

勤練泰拳成為Fuying和Sam日常行程的一部分，養成了興趣，有空就相邀去看MMA（綜合格鬥）、柔道賽事，平時兩人「互毆」練習，有時甚至打到瘀傷破皮！Sam深覺人不管活到幾歲都不該停止學習，隨時得把心打開接觸新的事物，Fuying也贊同：「之前有看到一位76歲的老公公男模，這麼老了還是意氣風發走上伸展台。」認為就算是專業人士每天也都在學習，他們也不例外。

FS親切、顏質高，唱起歌來深情款款，一直以來受到許多同志粉絲的愛戴，FS表示他們也有密切關注台灣推動婚姻平權法案的進展，直呼：「台灣人太厲害了！」看到12／10有這麼多人上街頭為愛發聲，深受感動：「愛真的是無界限的，很感動台灣人為了這件事情付出。」

▲馬來西亞雙人男子團體FS擔任紅心字會公益大使 。（圖／記者林柏年攝，2016.12.20）

▲馬來西亞雙人男子團體FS－王赴穎Fuying（左）、沈展寧Sam明年有望推出新專輯 。（圖／記者林柏年攝，2016.12.20）