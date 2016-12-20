▲AOA這一次的新造型被指一點都不像AOA。（圖／翻攝自推特）

今（20）日，據相關人士透露，有樂團、舞團兩種面貌的女團AOA，確定在明年1月2日發行首張正規專輯，該消息隨後被AOA所屬經紀公司FNC娛樂證實。

先前就有消息指出，女團AOA將在今年底或是明年初發行出道五年來的首張正規專輯，當時AOA所屬經紀公司FNC娛樂雖然確認消息，但卻未公布正確回歸時間。

不過今日，根據《OSEN》報導，有相關人士表示，AOA將在明年1月2日發行首張正規專輯，對此，FNC娛樂方面也說：「AOA確定在1月2日回歸。」更說此張專輯成員付出相當多的努力，請多多期待。

▲AOA。（圖／翻攝自Kpopn推特）