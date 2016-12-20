守夜人失眠直播嗑消夜 唱紅遊戲曲登日本公信榜NOWnews今日新聞 (2016-12-20 17:03)
電氣組合Night Keepers（守夜人）甫推出首張專輯《永夜島》，就廣受文青樂迷喜愛，為了證明他們是「失眠系」樂團，一連5晚在敦南誠品大廳舉辦「守夜人陪你不睡快閃」直播壯舉，期間許多麻吉星友插花「值夜」，既送消夜又加碼唱歌，一點都不想睡。
Night Keepers連續5夜直播都有忠實粉絲來報到，讓他們深感欣慰，除了粉絲，音樂圈好友陳如山、廖文強、潘裕文和詹森淮等人也分別帶來鹽酥雞、豆花、包子和梅酒進貢，愛吃的女主唱葉子趁來賓忙於唱歌的同時，躲在後頭把食物掃個精光。
Night Keepers由團長兼鍵盤手旭章（Night）、主唱葉子（Leaf）、鼓手其偉（Kit）組成，以遊戲軟體樂曲製作聞名，曾參與「Mandora」、「Cytus」、「Deemo」等遊戲的歌曲製作，還因《Deemo》原聲帶中的多首單曲，破天荒打入日本公信榜去年單周排名。Night Keepers最新主打歌《奇幻旅程》MV下周將首播，全曲運用動畫呈現，耗時半年才製作完成，團員們等不及讓大家目睹這支相當獨特的作品。
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