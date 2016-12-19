俗話說，虎父無犬女。這不，國乒總教練劉國梁6歲的大女兒贏贏（劉宇婕）已在高爾夫賽場斬獲一冠。

日期:12月18日，CJGT中國青少年高爾夫球隊際巡迴賽U12總決賽在陽江濤景高爾夫度假村落下帷幕。女子6歲組冠軍是劉國梁的女兒劉宇婕。

劉國梁和妻子王瑾有一對雙胞胎女兒，小名分別是「贏贏」、「一一」，寓意「先贏球，再拿第一」。姐姐劉宇婕是運動達人，踢足球、乒乓球、游泳以及高爾夫球樣樣都會，妹妹劉宇彤的興趣則是唱歌跳舞。

學球兩年的贏贏，已經參加過許多國內青少年賽事，也是進步非常快的一位選手。除了父母的影響外，興趣也是他進步的一個重要因素。劉宇婕說：「我爸爸、媽媽都打高爾夫球，我們三個當中，爸爸水平最高，我第二。」本站比賽，擔任劉宇婕球童的是媽媽，而在上一站比賽中，則由爸爸做球童。「我覺得爸爸、媽媽做球童會給我帶來很多幫助，在比賽過程中給我很多指導。」劉宇婕表示。

除了高爾夫之外，劉宇婕還接觸過滑冰、鋼琴等課外活動，不過她表示，自己最喜歡的還是打高爾夫。的確，興趣是最好的老師。相信各位小朋友繼續保持著對高爾夫的熱情，都會在這個領域取得傲人的成績。

（新體）