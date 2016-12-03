2016第二屆五體球大學生聯賽

秩 序 冊

主辦單位：廣東省青少年體育聯合會、深圳市五體球協會、五體球學院

承辦單位：深圳五體運動有限公司

支持單位：華南師範大學體育科學學院、體育產業50人、北大國發院體育商學院、新浪體育、美嘉易享

冠名單位：確定中

年度聯合讚助單位：聯想集團、匯源集團、東鵬特飲、薏凡特

特邀媒體：新華社、新浪體育、騰訊體育、廣東電視台、深圳電視台、羊城晚報、南方都市報、體育Bank、企鵝直播、

比賽時間： 揭幕賽：11月27日

小組賽：12月3、4、10日

淘汰賽：12月11、18日

總決賽：2016年12月24日

比賽地點：華南師範大學大學城體育館

一、賽事單位：

主辦單位：廣東省青少年體育聯合會、深圳市五體球協會、五體球學院

承辦單位：深圳五體運動有限公司

支持單位：華南師範大學體育科學學院、體育產業50人、北大國發院體育商學院、新浪體育、美嘉易享

年度聯合讚助單位：聯想集團、匯源集團、東鵬特飲、薏凡特

特邀媒體：新華社、新浪體育、騰訊體育、廣東電視台、深圳電視台、羊城晚報、南方都市報、體育Bank、企鵝直播

比賽日期和地點：

競賽時間：揭幕賽：11月27日

小組賽：12月3、4、10日

淘汰賽：12月11日（八進四）、18日（四進二）

總決賽：2016年12月24日

競賽地點：小組賽（華南師範大學大學城校區南區新籃球場）

淘汰賽（華南師範大學大學城校區南區新籃球場）

總決賽（華南師範大學大學城校區體育館）

五、參賽辦法、參賽資格：

1、凡具有身份證、學生證為準，否則不得代表該參賽隊伍參加比賽；

2、通過資格審核屬於該學校在校學生都可以代表該隊伍參加比賽；

3、報名一經確認不得換人，如有冒名頂替，一經查實並代表該隊伍

參賽，取消該隊伍全部比賽成績；情節嚴重者取消下一屆參賽資格。

4、各參賽隊球服顏色需要統一，不得穿奇裝異服，保證球隊完整性，比賽期間需要根據自己的主客隊情況穿著公司提供的訓背心。（綠色客隊、紅色主隊）

六、報名規定及辦法

1、每隊可報領隊1人，教練1人，運動員12人

2、參賽隊按要求上交電腦列印，表一式兩份；

3、報名時須交驗二代身份證及學生證原件和複印件各一份；

4、報名及教練員會議的日期與地點

（1）報名時間：10月26-11月15日

（2）報名地點：深圳五體運動有限公司

（3）教練員會議時間和地點：12月2日16時。

七、競賽辦法：

1、第一階段採用分組循環賽決出小組前兩名；第二階段採用淘汰加附加賽決出前四名；

2、除本規則明確規定外，其他規則一律按最新《五體球競賽規則》執行；比賽分為4節，每節15分鐘，第四節比賽最後5分鐘內發生違例、犯規、暫停、換人均要停表。加時賽為10分鐘，規則按下半場最後5分鐘的情況執行。

3、比賽隊伍賽前15分檢錄，遲到15分鐘作棄權處理。

九、注意事項：

1、參加本次五體球比賽的所有隊員、教練員、領隊等需自行到場

且聽從主辦方安排；

2、參賽運動員需隨身攜帶身份證、學生證以備檢查；

3、如果下雨，比賽場地將做調整，請時刻關注根據組委會安排；

十、本規程的解釋權屬主辦單位。

2016第二屆五體球大學生聯賽組委會

2016年11月20日

運動員、教練員、裁判員守則

《運動員守則》

一、擁護中國共產黨，熱愛社會主義祖國，堅持思想基本原則，刻苦學習，全面發展，為鍛煉成為社會主義的接班人而努力。

二、有理想、有道德、有文化、有紀律為振興中華作貢獻。

三、積极參加運動訓練，服從領導，尊重教練，認真完成訓練任務，努力提高運動競技水平。

四、賽出水平，賽出風格，勝不驕，敗不餒，尊重對手，尊重裁判，尊重觀眾。

五、在比賽中認真對待每場比賽，奮力進取，頑強拼搏，放映出當代大學生運動員的精神風貌。

六、團結友愛，關心集體，嚴於律己，勇於開展批評與自我批評，反對自由主義。

七、講文明、講禮貌、講衛生、講道德、守紀律。

八、不吸煙，不喝酒，衣著整潔大方，自覺抵制資產階級自由化思想侵蝕。

九、尊重領導，服從組織，遵守校規隊紀，真正做到令行禁止，反對無政府主義。

《教練員守則》

一、擁護中國共產黨，熱愛社會主義祖國，忠誠黨的教育事業，培養又紅、又專的五體球高水平運動員。

二、嚴格管理教育，加強思想政治工作，努力把大學生運動員培養成為德、智、體全面發展的社會主義事業接班人。

三、教書育人，關心學生的全面發展，提倡無私奉獻，嚴於律己，通過言傳身教，加強學生思想教育。

四、從難從嚴從實戰出發，進行科學訓練，認真制訂常年訓練規劃，寫好每次訓練課教案，努力完成訓練計劃，提高訓練水平。

五、做好賽前準備和臨場指揮，賽后認真總結。

六、發揚民主、關心和愛護運動員，不準打罵和變相體罰運動員，不準侮辱學生價格。

七、堅持真理，發揚正氣，在訓練、學習、生活諸多方面作運動員的表率，在運動場館內不吸煙，比賽期間不喝酒。

八、教練員之間要互相尊重、互相學習、互相支持、團結協作。

九、遵紀守法，維護社會公德，認真執行各項規章制度，敢於同不良傾向作鬥爭。

《裁判員守則》

一、擁護中國共產黨，熱愛社會主義祖國，熱愛五體球競賽裁判工作。

二、努力鑽研業務，精通規則和裁判法，積极參加實踐，不斷提高業務水平。

三、嚴格履行裁判職責，做到嚴肅、認真、公正、準確。

四、作風正派。不徇私情，堅持原則，敢於同不良傾向做鬥爭。

五、裁判員之間互相學習，互相尊重、互相支持、加強團結，不搞宗派活動。

六、服從領導，遵守紀律，執行任務時精神飽滿，服裝整潔，儀錶大方。

聯賽組委會名單

聯賽總負責人： 王進安

聯賽總策劃：張英

裁 判 組：蘇海源 李啟智 朱劍傑

執行組：呂寧 呂耀文

各代表隊名單

廣州體育學院 領 隊：何振業

華南師範大學 領 隊：李曉濱

廣州大學 領 隊：孔華雄

廣東財經大學 領 隊：曹昆松

廣東理工學院 領 隊：胡港源

廣東第二師範學院 領 隊：戚志峰

廣東海洋大學 領隊： 楊榮

韓山師範學院 領隊：巫建松

華南理工大學 領隊：朱軒

暨南大學 領 隊：林釗龍

嶺南師範學院 領 隊：李基成

南方科技大學 領 隊：羅皓

華南農業大學 領 隊： 周經量

深圳信息職業技術學院 領隊： 廖錦輝

深圳職業技術學院 領 隊： 吳博行

中山大學 領 隊： 郁繼先

競賽日程表

日期

比賽時間

比賽隊伍

場地

2016-12-3

周六

9：00-10：30

暨大VS南科大

1

9：00-10：30

中大VS廣理工

2

10：30-12：00

韓師VS華農

1

10：30-12：00

深信息VS廣二師

2

14：00-15：30

深職院VS廣理工

1

14：00-15：30

華師VS暨大

2

15：30-17：00

華工VS韓師

1

15：30-17：00

廣體VS廣二師

2

2016-12-4

周日

9：00-10：30

嶺師VS南科大

1

9：00-10：30

深職院VS中大

2

10：30-12：00

廣財VS華農

1

10：30-12：00

廣大VS廣理工

2

14：00-15：30

華師VS南科大

1

14：00-15：30

深職院VS廣大

2

15：30-17：00

廣財VS韓師

1

15：30-17：00

廣體VS深信息

2

2016-12-10

周六

9：00-10：30

暨大VS嶺師

1

9：00-10：30

華工VS華農

2

10：30-12：00

廣體VS海大

1

10：30-12：00

華工VS廣財

2

14：00-15：30

華師VS嶺師

1

14：00-15：30

深信息VS海大

2

15：30-17：00

海大VS廣二師

1

15：30-17：00

中大VS廣大

2

2016-12-11

周日

9：00-10：30

① A5 VS D6

1

10：30-12：00

② A6 VS D5

1

14：00-15：30

③ B5 VS C6

1

15：30-17：00

④ B6 VS C5

1

2016-12-18

周日

9：00-10：30

⑤勝1 VS勝3

1

10：30-12：00

⑥勝2 VS勝4

1

2016-12-24

周六

18：15——19：15

負⑤VS 負⑥

1

18：15——19：15

勝⑤VS 勝⑥

1

注： 服裝要求左側主隊為淺色，右側客隊為深色。

小組積分表

A組