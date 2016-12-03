2016第二屆五體球大學生聯賽秩序冊北京新浪網 (2016-12-19 11:30)
五體球大學生聯賽
2016第二屆五體球大學生聯賽
秩 序 冊
主辦單位：廣東省青少年體育聯合會、深圳市五體球協會、五體球學院
承辦單位：深圳五體運動有限公司
支持單位：華南師範大學體育科學學院、體育產業50人、北大國發院體育商學院、新浪體育、美嘉易享
冠名單位：確定中
年度聯合讚助單位：聯想集團、匯源集團、東鵬特飲、薏凡特
特邀媒體：新華社、新浪體育、騰訊體育、廣東電視台、深圳電視台、羊城晚報、南方都市報、體育Bank、企鵝直播、
比賽時間： 揭幕賽：11月27日
小組賽：12月3、4、10日
淘汰賽：12月11、18日
總決賽：2016年12月24日
比賽地點：華南師範大學大學城體育館
一、賽事單位：
主辦單位：廣東省青少年體育聯合會、深圳市五體球協會、五體球學院
承辦單位：深圳五體運動有限公司
支持單位：華南師範大學體育科學學院、體育產業50人、北大國發院體育商學院、新浪體育、美嘉易享
年度聯合讚助單位：聯想集團、匯源集團、東鵬特飲、薏凡特
特邀媒體：新華社、新浪體育、騰訊體育、廣東電視台、深圳電視台、羊城晚報、南方都市報、體育Bank、企鵝直播
比賽日期和地點：
競賽時間：揭幕賽：11月27日
小組賽：12月3、4、10日
淘汰賽：12月11日（八進四）、18日（四進二）
總決賽：2016年12月24日
競賽地點：小組賽（華南師範大學大學城校區南區新籃球場）
淘汰賽（華南師範大學大學城校區南區新籃球場）
總決賽（華南師範大學大學城校區體育館）
五、參賽辦法、參賽資格：
1、凡具有身份證、學生證為準，否則不得代表該參賽隊伍參加比賽；
2、通過資格審核屬於該學校在校學生都可以代表該隊伍參加比賽；
3、報名一經確認不得換人，如有冒名頂替，一經查實並代表該隊伍
參賽，取消該隊伍全部比賽成績；情節嚴重者取消下一屆參賽資格。
4、各參賽隊球服顏色需要統一，不得穿奇裝異服，保證球隊完整性，比賽期間需要根據自己的主客隊情況穿著公司提供的訓背心。（綠色客隊、紅色主隊）
六、報名規定及辦法
1、每隊可報領隊1人，教練1人，運動員12人
2、參賽隊按要求上交電腦列印，表一式兩份；
3、報名時須交驗二代身份證及學生證原件和複印件各一份；
4、報名及教練員會議的日期與地點
（1）報名時間：10月26-11月15日
（2）報名地點：深圳五體運動有限公司
（3）教練員會議時間和地點：12月2日16時。
七、競賽辦法：
1、第一階段採用分組循環賽決出小組前兩名；第二階段採用淘汰加附加賽決出前四名；
2、除本規則明確規定外，其他規則一律按最新《五體球競賽規則》執行；比賽分為4節，每節15分鐘，第四節比賽最後5分鐘內發生違例、犯規、暫停、換人均要停表。加時賽為10分鐘，規則按下半場最後5分鐘的情況執行。
3、比賽隊伍賽前15分檢錄，遲到15分鐘作棄權處理。
九、注意事項：
1、參加本次五體球比賽的所有隊員、教練員、領隊等需自行到場
且聽從主辦方安排；
2、參賽運動員需隨身攜帶身份證、學生證以備檢查；
3、如果下雨，比賽場地將做調整，請時刻關注根據組委會安排；
十、本規程的解釋權屬主辦單位。
2016第二屆五體球大學生聯賽組委會
2016年11月20日
運動員、教練員、裁判員守則
《運動員守則》
一、擁護中國共產黨，熱愛社會主義祖國，堅持思想基本原則，刻苦學習，全面發展，為鍛煉成為社會主義的接班人而努力。
二、有理想、有道德、有文化、有紀律為振興中華作貢獻。
三、積极參加運動訓練，服從領導，尊重教練，認真完成訓練任務，努力提高運動競技水平。
四、賽出水平，賽出風格，勝不驕，敗不餒，尊重對手，尊重裁判，尊重觀眾。
五、在比賽中認真對待每場比賽，奮力進取，頑強拼搏，放映出當代大學生運動員的精神風貌。
六、團結友愛，關心集體，嚴於律己，勇於開展批評與自我批評，反對自由主義。
七、講文明、講禮貌、講衛生、講道德、守紀律。
八、不吸煙，不喝酒，衣著整潔大方，自覺抵制資產階級自由化思想侵蝕。
九、尊重領導，服從組織，遵守校規隊紀，真正做到令行禁止，反對無政府主義。
《教練員守則》
一、擁護中國共產黨，熱愛社會主義祖國，忠誠黨的教育事業，培養又紅、又專的五體球高水平運動員。
二、嚴格管理教育，加強思想政治工作，努力把大學生運動員培養成為德、智、體全面發展的社會主義事業接班人。
三、教書育人，關心學生的全面發展，提倡無私奉獻，嚴於律己，通過言傳身教，加強學生思想教育。
四、從難從嚴從實戰出發，進行科學訓練，認真制訂常年訓練規劃，寫好每次訓練課教案，努力完成訓練計劃，提高訓練水平。
五、做好賽前準備和臨場指揮，賽后認真總結。
六、發揚民主、關心和愛護運動員，不準打罵和變相體罰運動員，不準侮辱學生價格。
七、堅持真理，發揚正氣，在訓練、學習、生活諸多方面作運動員的表率，在運動場館內不吸煙，比賽期間不喝酒。
八、教練員之間要互相尊重、互相學習、互相支持、團結協作。
九、遵紀守法，維護社會公德，認真執行各項規章制度，敢於同不良傾向作鬥爭。
《裁判員守則》
一、擁護中國共產黨，熱愛社會主義祖國，熱愛五體球競賽裁判工作。
二、努力鑽研業務，精通規則和裁判法，積极參加實踐，不斷提高業務水平。
三、嚴格履行裁判職責，做到嚴肅、認真、公正、準確。
四、作風正派。不徇私情，堅持原則，敢於同不良傾向做鬥爭。
五、裁判員之間互相學習，互相尊重、互相支持、加強團結，不搞宗派活動。
六、服從領導，遵守紀律，執行任務時精神飽滿，服裝整潔，儀錶大方。
聯賽組委會名單
聯賽總負責人： 王進安
聯賽總策劃：張英
裁 判 組：蘇海源 李啟智 朱劍傑
執行組：呂寧 呂耀文
各代表隊名單
廣州體育學院 領 隊：何振業
華南師範大學 領 隊：李曉濱
廣州大學 領 隊：孔華雄
廣東財經大學 領 隊：曹昆松
廣東理工學院 領 隊：胡港源
廣東第二師範學院 領 隊：戚志峰
廣東海洋大學 領隊： 楊榮
韓山師範學院 領隊：巫建松
華南理工大學 領隊：朱軒
暨南大學 領 隊：林釗龍
嶺南師範學院 領 隊：李基成
南方科技大學 領 隊：羅皓
華南農業大學 領 隊： 周經量
深圳信息職業技術學院 領隊： 廖錦輝
深圳職業技術學院 領 隊： 吳博行
中山大學 領 隊： 郁繼先
競賽日程表
日期
比賽時間
比賽隊伍
場地
2016-12-3
周六
9：00-10：30
暨大VS南科大
1
9：00-10：30
中大VS廣理工
2
10：30-12：00
韓師VS華農
1
10：30-12：00
深信息VS廣二師
2
14：00-15：30
深職院VS廣理工
1
14：00-15：30
華師VS暨大
2
15：30-17：00
華工VS韓師
1
15：30-17：00
廣體VS廣二師
2
2016-12-4
周日
9：00-10：30
嶺師VS南科大
1
9：00-10：30
深職院VS中大
2
10：30-12：00
廣財VS華農
1
10：30-12：00
廣大VS廣理工
2
14：00-15：30
華師VS南科大
1
14：00-15：30
深職院VS廣大
2
15：30-17：00
廣財VS韓師
1
15：30-17：00
廣體VS深信息
2
2016-12-10
周六
9：00-10：30
暨大VS嶺師
1
9：00-10：30
華工VS華農
2
10：30-12：00
廣體VS海大
1
10：30-12：00
華工VS廣財
2
14：00-15：30
華師VS嶺師
1
14：00-15：30
深信息VS海大
2
15：30-17：00
海大VS廣二師
1
15：30-17：00
中大VS廣大
2
2016-12-11
周日
9：00-10：30
① A5 VS D6
1
10：30-12：00
② A6 VS D5
1
14：00-15：30
③ B5 VS C6
1
15：30-17：00
④ B6 VS C5
1
2016-12-18
周日
9：00-10：30
⑤勝1 VS勝3
1
10：30-12：00
⑥勝2 VS勝4
1
2016-12-24
周六
18：15——19：15
負⑤VS 負⑥
1
18：15——19：15
勝⑤VS 勝⑥
1
注： 服裝要求左側主隊為淺色，右側客隊為深色。
小組積分表
A組
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