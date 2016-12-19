日期:12月19日消息，在網球場上，美國人伊斯內爾以強力發球著稱，而球場之外的他，積极參與動物保護活動。他發起了Aces for Animals運動（意為為動物發Ace），幫助流浪動物。

伊斯內爾本人養了一隻名叫Magill的英國可卡犬，已經8歲了。在今年的Aces for Animals運動中，伊斯內爾在美國巡迴賽中，每發出一記ace，一家位於德州的寵物食品公司Nulo就會以伊斯內爾的名義，為當地的動物保護機構捐贈10份動物糧。

而伊斯內爾本人除了參賽外，還親自去探訪當地的動物保護機構。整個9月，伊斯內爾發出了328記ace，意味著捐出3280份動物糧。「約翰是個大好人，積极參與動物保護。他在每一站賽事中都竭力宣傳。」Nulo市場部副總裁傑里米說。

談及愛犬Magill，伊斯內爾說：「基本上，它表現還不錯，不過對球有些過於狂熱。偶爾會打斷訓練。」

（Chen）