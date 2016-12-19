騎自行車是一項很容易受傷的運動。

同樣是踩動腳踏，自行車競速和日常騎游完全是不同的概念。作為騎行不可或缺的器材，自行車的重要性不言而喻，而許多的運動傷害其實是源自於錯誤的器材選配。想開始鐵人三項或自行車運動的你，在入手自行車時應該追本溯源，尋求專業車店的建議，而不是憑藉自己的想像自由發揮。

隨便一輛車就可以騎？

假如騎的車架是過大尺寸，你的上半身容易受到壓迫，等於強迫你必須「撐」著騎車，這個問題特別容易發生在女性身上。舉例來說，165公分以下的女孩如果硬騎180公分尺寸的車架，錯位的選配會讓腰部非常不舒服。

無論騎的是哪個品牌的車型，隨著訓練與柔韌度的加強，自然會達到理想的騎乘角度，剛入手就過份要求自己，只會招來腰酸背痛的結果。「不是每個人一開始 都能趴得下去。」一開始踏上自行車，想像身上的肌群是一條很緊的橡皮筋，硬是要拉開的話，自然會有受傷的可能；在自行車運動中，下背部的不適最為常見。很多鐵三愛好者都會用泡沫軸進行放鬆，這是個不錯的選擇。（泡沫軸按摩方法：賽後放鬆必備，美女教你如何正確使用泡沫軸）

不是一定要拚命踩踏

齒比是另一項重點。許多初入門的車友使用標準盤，后飛輪只配到23齒，用非常慢的踩踏企圖攻上山頭，當中可能還會牽車。「難道真的是他的實力不行嗎？」

要知道，騎乘表現不單純是體力上的問題，可能是選配了不合適的零件。選擇最輕鬆、最有效率的方式，比拚命的重踩有益，也避免受傷的風險。

頭盔和運動眼鏡

頭盔和運動眼鏡的選擇上也不能馬虎。以頭盔為例，很多頭盔的設計以歐規為準，即使是名牌高檔產品也未必適合我們。所以，頭盔還是需要先試戴再購買。運動眼鏡不僅能擋風沙，還能阻擋紫外線，保持清晰的視野、減緩視覺疲勞，作用也不可小覷。（相關閱讀：五大近視鏡解決方案，獻給追求逼格與舒適的你）

常見的坐墊問題

解決車架的問題后，坐墊與臀部的磨合，同樣必須要透過試乘的步驟，才能摸索出適合自己的坐墊設計。如果隨便著一輛車就開始挑戰長距離，過程中屁股肯定不會好受。也不是又硬、又輕薄的坐墊就能符合你的使用需求，坐墊也需要根據騎乘姿勢和臀形來選擇。

如果騎行過程中身體已經感覺到不舒服，建議先到醫院就診只是診斷出病因，但康復之後，肌肉力量、柔軟度等諸多條件都尚未恢復到原來的狀態，貿然衝擊到原來的強度，很容易再回來找醫生報到。傷愈復出的你，應該通過完整的康復訓練，或專業物理治療師的諮詢，判斷重回賽場的時機；記住，循序漸進是不變的大原則！（全球鐵三）