一、節食+慢跑只會讓你變易胖體質！

就算你可以忍受每天做一個小時慢跑這類低密度有氧運動，並且每天只吃一塊麵包或喝一杯咖啡，你也只會讓自己越來越胖。一旦減肥結束，你恢復到平常的飲食攝取，你每一餐都會攝取過量，反而會造成體重反彈。另外，你的身體其實很聰明。當你一個星期慢跑四次以上，第一個禮拜你會看見顯著的體重下降。但當你的身體適應了你用這樣的方法消耗能量，它就不會再幫你消脂。變相你要跑更多，更長，才能繼續減。

二、跑步練不出你要的肌肉線條！

影響你體型的有三種東西：你的骨架、肌肉和脂肪。你不能改變你的高度和骨架，但你可以改變你的肌肉和脂肪比例。想要好的體型，你一定要增加你的肌肉含量，減少你的體脂。如果你只注重減體重，瘋狂跑步和節食，你會連同你的肌肉都減掉！就是很少肥膏但卻沒什麽肌肉的女生，肉都鬆垮垮的不好看。所以你在減重的期間，一定要做些器械訓練或力量訓練來維持你的肌肉！因為每多一磅肌肉，會額外消耗100千卡的熱量！

三、力量訓練會讓你體型更好！

大部分女生都不會碰器械或做力量訓練，因為她們不想擁有強壯的肌肉！其實女生無論如何做都不會變成男生那樣，因為男生身體里的睾丸激素比女生多的多，而你需要很多睾丸激素才會練到那樣的肌肉。所以男生總是比女生更容易練出肌肉塊，所以根本不用怕。

超模也喜歡泡在健身房裡！你有每沒有想過為什麼自己無論怎樣跑步都不能變成她們那樣？因為她們不僅跑步，還做力量訓練！