日期:12月19日消息，雖然與德約科維奇結束了三年的合作關係，但德國名宿貝克爾近日在接受印度媒體採訪時表示，塞爾維亞人依然是最出色的。

在貝克爾看來，儘管德約科維奇失去了世界第一，可12個大滿貫冠軍足以證明其能力。此外，貝克爾也不認同穆雷是當今男子網壇統治者的說法。

「在網壇，統治力意味著贏得大滿貫。穆雷今年鎖定了年終世界第一，但我不認為可以用具有統治力來形容他。如果以大滿貫冠軍來衡量，德約科維奇是最好的。」貝克爾說。

在今年奪得法網后，德約科維奇狀態下滑，而穆雷憑藉收官階段的強勢表現在積分榜上超越塞爾維亞人。上周，德約科維奇與貝克爾宣布結束師徒關係，在兩人合作期間，德約科維奇奪得6個大滿貫，在羅蘭-加洛斯實現全滿貫壯舉。

（Chen）