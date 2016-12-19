巴西人下賽季回歸？威廉姆斯車隊？500萬報價馬薩北京新浪網 (2016-12-19 11:37)
馬薩原本宣布在本賽季後退役
據報導，馬薩已經收到了威廉姆斯車隊一份價值500萬英鎊的報價。馬薩原本宣布在本賽季結束之後就退役，但是隨著梅奔車隊的席位空缺，他們有可能將會挖走博塔斯搭檔漢密爾頓。威廉姆斯希望下賽季能有一位經驗豐富的車手搭檔他們的新人斯特羅爾。車隊副領隊Claire Williams認為如果博塔斯離開，馬薩就是最合適的人選。
巴西媒體稱馬薩已經收到了一份正式的約合500萬英鎊的報價。這位老將不僅對於車隊非常熟悉，也能滿足讚助商的要求。威廉姆斯的首席讚助商馬蒂尼也認為需要一位25歲以上的年長車手來搭配18歲的斯特羅爾。
馬薩目前已經開始了聖誕假期，可能要在新年過後才會有正式的消息。梅奔也已經宣布在1月3日之前不會公佈他們的車手人選。
（Mc.Dull）
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