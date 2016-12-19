2016年12月19日上午10點，2017無錫馬拉松賽事發佈會在無錫市瑞廷西郊酒店內召開，發佈會開始前參會嘉賓用10km十里芳徑早餐跑的形式為發佈會成功預熱，發佈會還未召開就已經將大家的熱情點燃。

2017無錫馬拉松由中國田徑協會、江蘇省體育局、無錫市人民政府主辦，由江蘇省體育競賽管理中心、無錫市體育局和匯跑？賽事承辦，本次賽事發佈會無錫市體育局、無錫市委宣傳部及濱湖區人民政府相關領導蒞臨現場，發佈會還邀請到雅典馬拉松官方駐中國代表Dimitris Kyriakides先生及夫人、資深媒體人、中國跑圈KOL和長久以來對無錫馬拉松提供支持和幫助的優質讚助商參與，參會人數超過300人。

賽事發佈會開場由匯跑？賽事總經理李長征先生致歡迎詞，感謝在過去的三年裡無錫市各職能部門、志願者和市民朋友們，是他們的無私為無錫馬拉松奠定了堅實的基礎，李總還表示：「無錫馬拉松將始終圍繞著『只為更好的賽事體驗』這一宗旨，堅持不斷完善這一細節，讓錫馬成為一場具有專業態度的比賽」。

匯跑？賽事市場總監李雷先生在發佈會上正式公佈2017無錫馬拉松的冠名商為：無錫小天鵝股份有限公司，賽事名稱為「2017小天鵝無錫馬拉松」。在中國馬拉松爆髮式增長的今天，無錫馬拉松因其賽道風景秀麗和優質全面的賽事服務得到了社會各界的高度認可，舉辦兩年就被中國田徑協會授予金牌賽事榮譽，被稱作是中國馬拉松發展史上殺出的一批黑馬，具有相當大的市場潛力。由於各大品牌對無錫馬拉松市場的靈敏嗅覺，2017無錫馬拉松吸引了眾多國際國內知名品牌的加入，除賽事冠名商外，2017小天鵝無錫馬拉松頂級合作夥伴為：ASICS亞瑟士、SUUNTO、京東體育、陽光保險；高級合作夥伴為：宜人貸、都樂；官方讚助商為：華潤怡寶、匯跑42195跑步裝備；官方供應商為：大明國際、第一反應、鑫一品體育、無錫城市指南。這足以見得各大品牌對無錫馬拉松的認可與支持，這不僅是賽事與品牌的融合，更是體育產業的延伸和品牌與大眾互動的平台。

在發佈會的最後，由匯跑？賽事賽事總監申桐先生公開發佈2017小天鵝無錫馬拉松的賽事延續與變化，包括萬千跑友們最關注的報名時間、報名費用以及全半程和迷你人數等問題都在賽事發佈會上一一作出了解答。

解析2017小天鵝無錫馬拉松的四個延續：

一、賽事規模

2017小天鵝無錫馬拉松的舉辦日期：2017年3月19日早上7：30分發槍。比賽的規模為：全程18000人，半程7000人，迷你5000人，總規模仍然是30000人。不同的是，全程的人數擴張了3000人，而半程的人數縮減了3000人，未來無錫馬拉松也會逐漸向「全馬化」發展。

二、賽事路線

2017小天鵝無錫馬拉松路線依舊會延續往年「人在畫中跑「的主題，繼續經過「十里芳徑」、「江南大學」、「蠡湖大橋」，依然是錫馬的經典賽道。

三、賽事服裝

眾所周知，無錫馬拉松的粉色小背心在各大馬拉松賽事中出鏡率極高，每年參賽服一出，必定遭到萬千選手樂此不疲的玩壞，這彷佛是一件被賦予了諸多歡樂的參賽服，2017小天鵝無錫馬拉松的小粉背心將由世界體育用品領導品牌之一的ASICS亞瑟士提供。

四、賽事驚喜

說到驚喜，匯跑？賽事一向以匯跑會玩著稱，2016無錫馬拉松跟世界打個招呼的小粉手套和小橋美女成為了年度經典，2017小天鵝無錫馬拉松將繼續沿用。並且選手們最為關注，也是每年必定掀起一股錫馬獎牌風的完賽獎牌依舊留給選手在比賽日親自揭曉。

揭秘2017小天鵝無錫馬拉松的八個變化：

一、賽事福利

為完成比賽的選手們送上完賽大毛巾，預防選手因失溫導致感冒，毛巾由2017小天鵝無錫馬拉松頂級合作夥伴ASICS亞瑟士提供，作為完賽選手福利發放。

二、賽事衍生品

2016無錫馬拉松的《官方手冊》中曾出現過一個可愛的錫馬吉祥物-喜喜，2017年變成實物玩偶作為禮品發放給每一位參賽選手。

三、賽事直播

2017小天鵝無錫馬拉松國內直播落地電視台將增加青海衛視。除了青海衛視，國內還有無錫電視台、樂視體育可以看到錫馬的盛況，並配備中文解說信號，同時英文解說的直播信號將落地，覆蓋超過100多個國家，跟波士頓馬拉松、芝加哥馬拉松、東京馬拉松和迪拜馬拉松相同的國際轉播覆蓋範圍。

四、賽事交通

由於2016年的無錫馬拉松半程選手到達終點后，進入地鐵的時候排隊非常厲害，選手又大都不是本地人，沒有地鐵卡，要在機器上和窗口排隊買票造成擁堵，2017年組委會聯合無錫地鐵公司提前準備好一次性地鐵卡發給半程完賽選手，讓大家可以更快速地搭乘地鐵離場。

五、賽事獎勵

2017小天鵝無錫馬拉松將按照中國田協的倡議，取消半程項目前三名的獎勵；同時增設全程項目的中國籍選手名次獎：中國籍男女選手前三名，如果成績達到相應的標準，可以獲得獎勵，最高獎金額為兩萬元。鼓勵更多中國籍選手在無錫馬拉松跑出好成績。

六、賽事服務

2017小天鵝無錫馬拉松將特別給出殘疾人選手參加比賽的建議。簡單歸納為兩點：第一，非競速輪椅選手須在迷你馬拉松項目集結區後集結。由於賽道條件不允許，本次比賽不設競速輪椅組別，不允許競速輪椅選手參加比賽。第二，所有殘疾人選手和普通選手一同報名，抽籤，中籤方可參賽；其中視障選手需要在中籤的普通選手裡尋找伴跑者，如果找不到合適的人選，可以向賽會尋求協助，組委會來幫助尋找。

七、賽事起跑

2017小天鵝無錫馬拉松將實行史上最非常嚴格的分區出發制度。組委會根據選手以往在中國田協共同主辦賽事中馬拉松和半程馬拉松的最好成績，來劃分起跑區域，每個分區排隊方陣的前方，都將鋪設檢錄計時地毯。在出發之前的幾分鐘里，選手只有依次通過他所在分區之前的所有檢錄地毯之後，再通過起點計時地毯，比賽成績方為有效。也就是說，B號碼的選手要是站到A區里排隊出發了，犯規，跑完沒有成績。錫馬認為，一場由專業態度的比賽，先從有秩序開始。

八、賽事機制

退出和候補機制。首先，所有報名成功的選手，如果突然有事無法來參賽，都可以申請退出。官方政策是：1月6日抽籤出結果，2月5日前退出退還80%報名費；3月5日前退出退還50%報名費；3月6日之後到賽前的兩周里不可退出。在1月6日抽籤的時候，會同時為勾選了「接受候補」的未中籤選手抽取排隊順序號，並在接下來的一周內為「不接受候補」的選手安排退款。有選手退出之後，順序靠前的候補選手就會獲得參賽資格。所有在候補中的選手，可以隨時申請退出候補，一周內安排退款。錫馬在嚴厲禁止代領和替跑的同時，也為真正因為各種原因無法參賽的選手，提供了人性化的退出機制。

以上的四個延續和八個變化構成了2017小天鵝無錫馬拉松，萬眾期待的報名開放時間為：12月22日上午10：00到12月25日晚上22：00結束。報名費全程和半程都是160元、迷你80元。錫馬官方配速員的開放報名時間為：12月26日上午10：00開放，至12月29日晚22：00結束，由賽事頂級合作夥伴ASICS亞瑟士進行考核和選拔。1月6日上午10點錫馬抽籤。組委會將網路直播公證抽籤全過程，抽籤結束后馬上將結果上傳官網開放查詢。

2017小天鵝無錫馬拉鬆開放四個直通通道。一是連續三年報名無錫馬拉松的選手；二是在中國田協「大眾選手等級評定標準」里達到「精英級」的選手；三是錫馬姊妹賽2016小天鵝環蠡湖國際半程馬拉松男女各年齡組前十名的選手；四是新增的200個慈善名額，報名費是1160元，其中160元為賽事報名費、1000元為公益善款，募集的善款組委會將捐贈給香港樂施會。樂施會是一家1976年成立的全球性公益機構，致力於「消除貧困，以及一切與貧困有關的不公平現象」。當前，他們一半以上的援助項目都在中國。他們有一個最為跑友們熟知的籌款項目，叫做「樂施毅行者」。

在賽事發佈會接近尾聲時，組委會放出了一個震撼全場的大彩蛋，那就是今天參加錫馬發佈會早餐跑的朋友，將獲得2017錫馬直通名額的禮物，這一消息的公佈引發全場的歡呼雀躍，將賽事發佈會推向高潮。期待2017年的錫馬，期待與賽道上的你們相遇，到時讓我們舉起雙手一同向世界打個招呼。