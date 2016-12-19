悶騷到極致就是他！TD演繹史上最呆的十動然拒北京新浪網 (2016-12-19 11:40)
日期:12月19日，今天聖安東尼奧馬刺為蒂姆-鄧肯舉行球衣退役儀式。在比賽中出現有趣一幕，看到主場打出致敬鄧肯21號字樣，感動至極的鄧肯吃了把爆米花。
在今天以113-100主場戰勝鵜鶘的比賽中，馬刺為今夏退役的巨星鄧肯舉行了球衣退役儀式。
現場還出現令人莞爾一幕。第三節結束，馬刺以92-71領先。此時早已成為一片白色海洋的馬刺主場看台上，赫然出現黑色的「21」字樣。這是鄧肯的球衣號碼，馬刺也藉此再次向鄧肯致敬。
看到這一幕，身穿一件紫色襯衫的鄧肯先是歪著頭思索良久，然後仍是一副面無表情的「獃獃」模樣，就跟大家熟悉的鄧肯一樣。突然，鄧肯抓起一把爆米花送進嘴裏，貌似是為了掩飾自己的激動心情，卻令觀者無不噴飯。
即使遠離賽場，鄧肯依然是全場最「悶騷」的那個傢伙。曾經流行的「十動然拒」體，到他這裏，簡直不能更呆。
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