案例

微信公眾號提問：孩子今年四年級，學校這學期開始組織學生去滑雪，不過孩子沒基礎，又膽小，我們家長也擔心他受傷，到底這種冰雪課對孩子的要求高不高？一學期去幾次才能基本學會呢？

專家觀點

北京市延慶區第四小學副校長張樹華：作為全市冰雪運動的領頭羊，延慶區在去年就完成了3000中小學生上冰雪的目標。其實從去年的經驗來看，孩子，尤其是小學生接受一項運動和新鮮事物的能力很強，完全不用擔心他跟不上。我們學校的孩子，上三次雪場，就基本可以掌握初學技巧。所以，只要對項目有興趣，敢於嘗試，作為家長應該鼓勵。

三次上滑道孩子能掌握基本要領

其實在去年延慶區正式開啟冰雪課程之前，我也有這樣的顧慮，擔心是不是這個項目離普通老百姓太遠，孩子們難以接受。不過去年區教委通過政府購買社會服務的方式，讓全區的孩子陸續有了機會走上雪道，我才發現，其實這項運動並不是傳說的「富貴」運動，一般家庭也是承擔得起的，同時，孩子的領悟和接受能力，也讓我感到非常的驚訝和欣慰。

很多家長都跟我說，這滑雪項目原來都沒接觸過，孩子能在短短的幾次學習過程中有所收穫嗎？答案是肯定的。按照區里的部署，我們每年都會安排四、五年級的同學走上雪場，這個年齡段的孩子有了自己的想法，同時也有一定的學習和領悟能力，所以，參與起來，效果很好。全校550多人，無論男女生，基本都是3次之內，就能達到教練的要求，所以說，孩子滑雪的入門門檻並不高。

走進雪場亦可鍛煉學生意志品質

一直以來，我們都講究體育要育人。眾所周知，延慶是全國青少年校園足球試點區，足球在育人層面所體現出來的價值已經被大家所接受，其實冰雪運動也是一樣的。很多孩子上學的時候，體育課不願意參加，課後一小時的體育鍛煉也能躲就躲。不過滑雪課的開展，有效地改變著這一切，無論是大風天還是大晴天，孩子們都整裝待發地出現在雪場，精神面貌也煥然一新。

因為課程是按照班級來上的，因此，孩子個人的表現出色與否就會影響到班級的整體情況，學校進行的一些小評比更是激發了大家的集體榮譽感，大家爭前恐后，生怕因為自己的原因給班裡抹黑，這也是一種育人層面的反饋和體現。所以說，讓孩子大胆地邁開步子，走上雪場，這會對他的身心健康有很多的積極影響。北京青年報 張昆龍