關於五體球：五體球是在籃球和足球基礎上發展而來的一項新型球類運動，它巧妙地將籃球架與足球框組合在一起，形成五體球架，場地與籃球場基本一致，利用五體轉換線將球場劃分為三大區域，分別為：手部區、腳部區、五體轉換區。球員在手部區可以利用手部實現運球、投籃和蓋帽，在腳部區可以利用腳部實現盤帶、過人和射門，在五體轉換區可以實現手腳科學轉換，因此，五體球能夠充分調動和開發雙手、雙腳、大腦的運動協調性與配合度，真正實現了手部、腳部、頭部運動的有機融合。作為一種極富趣味性、挑戰性與益智性的時尚運動，五體球深受社會各階層、各年齡段人們的喜愛。

關於公司：深圳五體運動有限公司是一家專業從事五體球運營管理的機構，業務涵蓋五體球研發設計、五體球場規劃建設、五體球賽事運營管理、五體球技能培訓及相關商品的開發運營。公司擁有與五體球相關的全部知識產權，其籃球架和足球門相結合的多用運動框架已獲國家專利保護，其運動規則已獲著作權（版權）保護，是體育產業中極為稀缺的擁有全部商業開發權的體育自有IP賽事運營管理機構。