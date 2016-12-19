佛羅里達州的奧蘭多，是奧斯汀·里弗斯成長的地方。快船開啟了客場之旅，來到了這裏。在對陣魔術的前一天，小里弗斯經歷了人生中的一個榮耀時刻。他的25號球衣，在他所效力的高中——冬日公園高中，退役了。

他成長的時候，他的父親，道格·里弗斯在波士頓凱爾特人當主教練，08年，小里弗斯進入了高中，他的父親在波士頓和保羅·皮爾斯、凱文·加內特和雷阿倫組成 的三巨頭一起，奪得了總冠軍。但事實上，他的父親在他的成長道路上，對他籃球方面的指引，並不多，常年的分離，小里弗斯是一個非常獨立的孩子。他在高中， 場均29.6分5.9籃板2.2助攻2搶斷。

那個時候，他打球的方式，足以用「勁爆」二字來形容。極速的變向，暴力的扣籃，精妙的助攻，小里弗斯在這裏，成為了隊史的第一號人物。這足以讓他受到名校杜克大學的青睞，也讓他能夠在2012年以首輪第十順位的高位簽，被新奧爾良鵜鶘選中，打下良好的基礎。

「今天晚上既有趣又難忘，十分榮幸成為我們高中第二位退役球衣的球員（第一位是我姐姐）」非常感謝我的家人，朋友，還有隊友能夠出席，現在我要回到當初拼搏過的地方，這樣我就可以擁有更多像今天這樣值得紀念的夜晚了。」小里弗斯在退役球衣之後說道。

在他成長的地方，穿上洛杉磯快船的25號球衣，對陣奧蘭多魔術。因為巴莫特的肩部受傷，小里弗斯首發出場，他全場12投9中，其中三分球10中7，平了自己的單場三分命中數，得到全隊最高的25分。快船目前三連勝，很大程度上，緩解了他們這段時間的低迷狀態。

本賽季，小里弗斯出場的25場比賽中，場均9.1分2.1助攻，投籃命中率44.7%，三分球命中率41.3%，所有的數據，均為他職業生涯的新高。聯想到他剛來快船時候的情景，兩個賽季的時間，他已經完成了蛻變。

2015年的1月，在快船，凱爾特人和太陽的三方交易中，小里弗斯來到了快船。他和他的父親成為了NBA歷史上第一對父子兵。那個時候，對於他的批評聲，達到了頂峰。人們說他是依靠著關係來到快船的，他的NBA表現並沒有達到預期，所有的人，都等著看他的笑話。

「我 的新秀賽季過得很糟糕，傷病，出場時間，缺乏自信。在黃蜂的兩個賽季，我都沒有找到自我。15年初，我接到快船管理層的電話，他們問我是不是願意為我的父 親打球，我當時第一反應是，不。因為，為我父親打球比為其他教練打球難多了。但我又想讓我的職業生涯發生一些轉折，我想改變當時的現狀，所以我答應了。」 小里弗斯在一次採訪時說道。

他來到快船的第一場比賽，對手是克利夫蘭騎士，當他登場時，斯台普斯中心還有陣陣噓聲，出場11分32秒，4投0中，0分1籃板和1失誤。用他自己的話說，他在快船的首戰，很迷茫，他不知道他在場上應該做些什麼。

「或許20場比賽之後會有所改變吧。」直到常規賽結束，他糟糕的表現一直圍繞著他，批評聲也從來沒有離開過他。「他太坑爹了！」這是人們對於他最多的嘲諷。

小里弗斯看上去很倔強，他還是會堅定的投籃和突破，直到季後賽首輪對陣馬刺的第四戰，快船1：2落後的絕境，他成為了奇兵，8中7，拿下了16分，快船扳平了比方，以及對陣火箭的第二輪，25分大勝的第三戰，他13中10，25分。這是那個賽季，他留給人們最好的表現。

之後，他以2年600萬美元的合同和快船續約。

上 個賽季，他用一場比賽，改變了全世界對他的看法。對陣開拓者的季後賽，快船在大好的前景下，因為克里斯·保羅和布雷克·格里芬的意外受傷，一切都變了。在 波特蘭的摩達中心，第六戰，快船2：3落後的絕境，小里弗斯首發出場，賽前，他就說他會拼盡全力，爭取把比賽帶回洛杉磯。

開場之後，他就帶著強烈的攻擊慾望，在和阿米奴的一次爭奪籃板球時，對方的肘打到了他的左眼。他用手捂著左眼，倒在了地上。當他把手拿開的時候，他的手上全是血，他依舊很沉著，沒有一絲恐懼。

隊醫用毛巾捂住他的臉，止血。他站起身，走回了更衣室。

第 二節還剩下五分鐘的時候，他回來了，左眼貼了紗布。他縫了針，上眼瞼4針，下眼瞼7針，一共11針。他的左眼還在浸著血，隊醫勸他休戰，他說，我再休息， 那我們球隊怎麼辦？我一定要回來。於是，他登場了，拋投，助攻，搶斷，變向突破造犯規，三分球。那個夜晚，他做了他能做的所有的事兒。21分8助攻6籃 板，快船3分惜敗。

比賽最後的1.5秒，普拉姆利罰球命中，分差3分，快船沒有暫停。他拿球奔著到了半場，面對普拉姆利的防守，用盡全身力氣將球投了出去，沒能命中。鮮血再次從他的傷口裡流出了，他的臉上有些失落，快船的賽季以如此悲壯的姿態結束了。

賽后，他拖著腫脹的左眼，哽咽的接受採訪。「我們就差一點了，這樣的失利，很傷人，我現在的心情五味雜陳，很難過，很失望，但我也很自豪，我已經傾其所有了。」

這場比賽，讓所有人改變了對他的看法，他成為了英雄，勇士。用他的話說，那場比賽，他讓人們知道他是一個籃球手了。

今年夏天，他和快船簽下了3年3570萬美元的大合同，其他球隊有給他更多報價的，但他愛快船，他選擇留在這裏。

兩年的時間，小里弗斯已經完成了蛻變。隨著賽季的深入，他的投籃越來越受到信任。他在休賽期增重，提升的防守能力，讓他可以去防守三號位，他在進攻端的投籃穩定性和他的突破水平都有了明顯的提高。

他時常在關鍵時刻幫助快船打出一波攻擊高潮。比如，快船雙加時惜敗給籃網的比賽，他第三節末段的連得9分，一度讓快船手握兩位數的領先優勢。戰勝鵜鶘的比賽，他在腦震蕩之前，命中了4記三分球。

「在 我來到快船以前，我從來沒有為我的父親打過球，所以這不像我可以輕鬆做到的那樣。在我之前的籃球生涯里，當我仍然很想成功的時候，成為高中頭號球員的時 候，成為杜克大學前五或前十的球員的時候，我沒有跟我的父親一起，這對於我來說並不容易。」小里弗斯在談到與他父親的關係的時候說道。

克勞福德說：「小里弗斯他是一個很刻苦的人，他從來不靠他父親的關係，他迎接著批評聲，但他從不退縮。」

他的賽季個人目標是，最快進步球員或者是最佳防守第一陣容。在面對了長久的質疑之後，小里弗斯，終於到了證明自己的時候。