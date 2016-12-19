國足中國杯名單：恆大蘇寧諸將缺席 眾新人入選北京新浪網 (2016-12-19 11:15)
球員名單
12月19日，足協公佈了2017年「中國杯」比賽的球員名單。國足此次出戰並未派出全主力球員，廣州恆大眾將等均缺陣，上海申花、上海上港和天津泰達成為國腳大戶。
此前有報導說，為了考慮國家隊球員們冬訓的系統和完整，特別是恆大和蘇寧參加了足協杯決賽，賽季結束的稍晚一些，所以中國杯的比賽，國足不會以主力出戰。而從今天公佈的名單來看，國家隊也確實沒有派出全主力。
在人員上，里皮仍然掛帥，恆大和蘇寧的國腳都沒有入選。上港、申花和泰達分別有4人入選，成為本期集訓名單的國腳貢獻大戶，其中重返申花的毛劍卿也進入陣容。除此之外，一些U22國足的年輕球員也進入名單，比如大連一方的汪晉賢、河北華夏幸福的高准翼。
中國杯的比賽將在2017年的1月10日開始，中國隊首先將與冰島隊過招，如果取勝，國足將與克羅埃西亞和智利的勝者爭奪冠軍，如果輸球，將與這兩隊的負者爭奪季軍。
國足「中國杯」名單：
上海上港：武磊、蔡慧康、顏駿凌、傅歡
河南建業：尹鴻博
上海綠地申花：曹贇定、毛劍卿、柏佳駿、李建濱
長春亞泰：裴帥、范曉冬
杭州綠城：馮剛、陳中流、鄒德海
遼寧宏運：楊善平
天津泰達：惠家康、胡人天、白岳峰、楊啟鵬
河北華夏幸福：高准翼
延邊富德：池忠國、崔民
大連一方：汪晉賢
（新體）
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