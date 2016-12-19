對於這個健美運動員，大家熟悉的不能再熟悉！他就是在健美賽上力壓歐美選手的肌肉巨獸黃哲勛，雖然是韓國人但是他打破了歐美人在健美賽上的壟斷地位，現在在亞洲健美健美界也算是標杆人物

看他的背部肌肉，體脂率低的嚇人！假如要說他是健美舞台上的肌肉巨獸，這個稱號一點兒也不假。不過他已經有了太多的稱號，這個集榮譽與實力一身的健美運動員太威猛

自從黃哲勛靠著實力贏得世界宇宙先生冠軍賽的第一名之後，他除了是世界宇宙先生，同時被亞洲的健身愛好者稱之為「亞洲獸化人」，韓國的網路也捧他為「亞洲肌肉第一大」

在知名的健美運動員大屌哥前面，他的肌肉塊頭和線條已經堪比大屌哥了！他的肌肉身形的完美程度雖然不及大屌哥，但是短短在幾年內就如此炙手可熱，也是實力相當

可你並不知道，這個稱號如此多的黃哲勛，他還是名副其實的「美男子」，要肌肉有肌肉，要樣貌有樣貌，自己也有美的品味，長得也帥氣陽光，健身訓練完也不忘自拍

像他這樣的美男子，當然也是時尚界、模特界的寵兒，他作為健美運動員登台奪冠，作為健身模特登台獻藝，這樣的健身藝術大片是有么多唯美？

在歐美女模特面前，黃哲勛這個美男子如此的霸氣！放在其他人身上，根本拍不出這種感覺，所以他也是跨界的肌肉型男，最近還有在接拍電影，到處奔波

在健美賽上力壓歐美選手的肌肉巨獸，他竟是個美男子！這個人就是黃哲勛，或許你可能不喜歡他，但是不可否認他是美男子，肌肉巨獸的事實，你說帥不帥？

（新浪看點：運動發騷客）