英國女背包客在澳被精神病人綁架 其父跨海營救北京新浪網 (2016-12-19 11:19)
資料圖
據澳洲網報導，英國一名20歲的女背包客海絲（Mary Kate Heys）近日獨自到澳旅行，竟遭到一名精神異常的男子半夜綁架，在求助無門的情況下，她通過將自己的定位分享給遠在英國的爸爸，請他打電話給警方，機智的行為讓她幸運獲救。
報導稱，從英國遠赴澳獨自旅行的海絲在事發當晚4時左右在陽光海岸下榻旅館遭到一名男子綁架，這名瑞典籍男子與海絲剛認識2周，事發當天他來敲海絲的房門，要求她跟自己一起去布里斯班，兩人是下榻在同一個旅館的背包客，海絲本沒有發現對方的瘋狂。「現在想想當時他的眼神很古怪，就像一個連環殺人犯一樣，我當時應該意識到不對勁的地方，但是我還是跟他走了。」海絲說。
沒想到車開到一半時，該名男子卻說要改變行程北上到凱恩斯（Cairns）「躲避外星人的捕捉」，海絲聽后當場被嚇傻。「他開始談論外星人和陰謀論，他說我就像他一樣是特別的，我沒有理由懷疑他，因為之前我們相處的還不錯。」海絲說。
在途中停靠加油站時，海絲趁機向一名店員求救，讓其幫忙報警，但為了不激怒「綁匪」依然留在車上，此後她更給遠在英國的爸爸發信息，同時提供自己的定位點。在與爸爸一來一往的定位訊息傳送下，澳洲警方成功找到海絲所在地，海絲隨即跳車直奔警察。事後警察將涉及綁架案的瑞典男子遭移送精神病院，海絲表示不會對他進行提告。
事情曝光后，有不少網民質疑海絲為什麼要在半夜與陌生人同行，且在加油站時明明可以跑掉為什麼沒有這樣做，還有人質疑這起事件的真實性。「我知道有人覺得我在加油站時可以逃跑，但事實是我當時被嚇壞了，我不想做任何有可能激怒他的事情。」海絲說。
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