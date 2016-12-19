圖文-劉國梁女兒贏高爾夫青少賽冠軍 劉宇婕回眸北京新浪網 (2016-12-19 11:24)
CJGT中國青少年高爾夫球隊際巡迴賽U12總決賽在陽江濤景高爾夫度假村落下了帷幕，中國國家乒乓球隊總教練劉國梁的女兒劉宇婕奪得女子6歲組冠軍。
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