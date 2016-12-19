皇馬險奪2016世俱杯 阿里CEO向C羅頒發金球獎北京新浪網 (2016-12-19 11:24)
C羅獲得金球獎
日期:12月18日，歐冠冠軍皇家馬德里4比2驚險戰勝日本鹿島鹿角隊，獲得國際足聯俱樂部世界杯（下稱世俱杯）冠軍。阿里巴巴集團CEO賽後向C羅頒發了「最有價值球員獎」（金球獎）。
當日，由Alibaba YunOS Auto冠名的2016世俱杯決賽在日本橫濱國立競技體育場開戰。此前，阿里巴巴集團正式成為該項賽事從2015年到2022年的獨家冠名讚助商。這也是中國企業第一次冠名世界頂級足球賽事。
本場比賽，皇家馬德里的本澤馬先拔頭籌，柴崎岳梅開二度反超，C羅點球扳平后在加時賽又打入2球完成帽子戲法。皇馬第2次奪得世俱杯冠軍，第5次奪得世界冠軍。
鹿島鹿角3比0擊敗南美冠軍國民競技成為首支打入決賽的日本球隊，南美球隊也第3次無緣決賽。
本屆世俱杯有來自六大洲的冠軍及日本足球聯賽冠軍共7支隊伍參賽。阿里體育與阿里大文娛板塊在本屆世俱杯上協同發力，優酷體育和天貓魔盒均對本屆世俱杯賽事進行了全程直播。阿里體育還利用世俱杯這一超級IP，與阿里集團的互聯網汽車等業務部門「聯合作戰」。
值得一提的是，奪得世俱杯的皇馬，已經入駐阿里平台。2015年7月26日，皇家馬德裏海外旗艦店正式入駐天貓國際，包括C羅在內的皇馬全隊28名球星悉數蒞臨簽約現場。皇馬在天貓國際旗艦店開售球衫、球鞋、休閑服飾、箱包，以及獨家發佈皇馬球星限量球衣及周邊限量新品等。此次拿下世俱杯，很有可能給皇馬天貓旗艦店帶來銷量增長。
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