日期:12月19日消息，瑞士球王費德勒正在迪拜備戰新賽季。在接受《紐約時報》採訪時，他表達了對重返賽場的期待。

對於早已習慣了四處旅行的費德勒一家而言，過去近半年的休息時光十分難得。「孩子們不停問：『我們什麼時候再出去？』」費德勒說，「他們很期待重新開始旅行。他們總是問，我們下一次什麼時候去澳大利亞或紐約？我一直說：『這段時間不會了。』」

但現在距離一家人再次上路的日子不遠了。費德勒計劃於下個月在澳大利亞珀斯舉行的霍普曼杯復出。瑞士人自7月8日溫網半決賽五盤大戰不敵拉奧尼奇后就高掛免戰牌。由於膝傷，他決定提前結束賽季。

當對手穆雷和德約科維奇為世界第一展開激烈爭奪，同胞好友瓦林卡在美網收穫個人第三個大滿貫冠軍頭銜時，費德勒則享受著自1998年進入職業網壇以來最長的休息時光。如今，他的世界排名跌到了自2001年來的最低，第16位。

「4月，當我回到摩納哥參賽時，感覺就像是第一次真正的復出，尤其是那之前我接受了手術，此前我從沒接受過手術。」費德勒說，「但這一次無疑感覺更重大，畢竟6個月和2個月截然不同。可以肯定，這次的復出會在我職業生涯中佔據不一樣的地位。」

35歲的費德勒已無需再向他人證明他的偉大，他已經擁有17個大滿貫單打冠軍，外加71個巡迴賽冠軍。雖然瑞士人很珍惜這段遠離賽場，陪伴家人的寶貴時光，但他並不打算一直休息下去。「米爾卡很開心，孩子們很喜歡，我依然充滿渴望，現在的我感覺更有活力。」在費德勒的字典中，沒有退役這個詞，取而代之的是「我還能堅持下去嗎？作為球員，我的身體是否能繼續？我是否還有繼續打球的心？」

費德勒時時關注著網壇的發展，11月的倫敦年終總決賽決賽，費德勒就盯著手機上的比分板，直到穆雷擊敗德約科維奇，鎖定年終世界第一。「我很驚訝，因為以諾瓦克在上半賽季的表現，贏得法網，連續第四次奪得大滿貫，沒有人，包括球員在內，會覺得年終世界第一會易主。說實話，諾瓦克在下半賽季表現不差，他在多倫多奪冠，美網、總決賽都進入了決賽。你會以為這就足夠了。但穆雷打出了非凡的表現。對此，我很敬佩。」

對於德約科維奇在贏得法網后出現的狀態下滑，費德勒評價道：「諾瓦克實現了他的目標，出現下滑是可以理解的。或許你需要重新發現自己，重新樹立目標。但我覺得這讓明年的網壇更具看點。安迪、諾瓦克，當然還有拉法。希望我復出后也能取得不錯的成績。我認為年初，尤其是澳網，會精彩無比。」

6個月的休息時間，費德勒選擇了相對保守謹慎的恢復方式。「尤其是前三個月，我每天訓練只有1個小時。」而在長期體能教練帕格尼尼的幫助下，提升訓練強度后，費德勒也常常避免連續兩天訓練。10月初，瑞士人恢復有球訓練，但直到11月中旬從瑞士抵達迪拜后，他才進行完整的訓練。

新賽季日益臨近，「我嘗到了退役的滋味。」費德勒說，「突然，我就有時間了，好吧，接下去四周我們可以留在家裡，米爾卡，你想請誰來用晚餐？我們應該和誰聊聊？這種感覺對我們來說很棒。但以後有的是時間。沒有問題，來日方長。」

（Chen）