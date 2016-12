摘要:

1。 一級賽周報

2。 『卓芙』確定明年配種對象

3。 浪琴錶與香港賽馬會續約讚助合同

4。 英國賽馬協會公佈三年商業計劃

5。 越障賽騎師鐵立基準備開始康復治療

1。 賽事:全球純血馬一級賽周報(12.05-12.11)

2016 G1 Highlights (12.05-12.11)

上周的一級賽共9場,香港4場,美國2場,阿根廷、智利和日本各1場。

重點推薦香港杯(Hong Kong Cup),總獎金2500萬港幣。

2。 配種:『卓芙』確定明年配種對象

Treve To Visit Shalaa In 2017

12月7日,兩奪凱旋門大賽(Prix de l』Arc de Triomphe)的雌馬『卓芙』(Treve)確認了明年的配種對象,他就是同一馬主的『勢力硬』(Shalaa)。

血統信息

中文名:卓芙

英文名:Treve

出生日期:2010年4月10日

出生國家:法國

性別:雌馬

毛色:騮色

父系:『發動力』Motivator (GB)

母系:Trevise (FR)

外祖父:Anabaa (USA)

馬主:阿勒?沙卡布賽馬公司* (Al Shaqab Racing)

練馬師:夏德女士 (Madame Criquette Head-Maarek,法國人)

目前戰績:13戰9冠1亞1季

贏得獎金:約600萬英鎊

2013年凱旋門大賽,冠軍『卓芙』

2014年凱旋門大賽,冠軍『卓芙』

花和尚:『卓芙』贏得過2013年和2014年的凱旋門大賽,2013年的世界馬王。在2015年的凱旋門大賽后(第4名)退役,目前懷著達利馬房頭牌種公馬『迪拜威』(Dubawi)的孩子。

3。 讚助:浪琴錶與香港賽馬會續約讚助合同

Longines, HKJC Renew Partnership

12月7日,香港賽馬會與瑞士鍾錶品牌浪琴錶聯合宣布延長夥伴合作協議。

浪琴錶將繼續冠名讚助香港國際賽事及國際騎師錦標賽,以及作為大會指定計時。

馬會行政總裁應家柏表示:「香港賽馬會與浪琴錶同樣擁有優良傳統,並信守共同理念。雙方皆在各自範疇追求卓越表現,努力達致世界級成就。最近五年,在浪琴錶鼎力支持下,香港國際賽事周不斷登上新高峰。鑒於雙方合作成功,我們很高興浪琴錶於未來五年繼續讚助浪琴錶國際騎師錦標賽及浪琴錶香港國際賽事。」

浪琴錶副總裁兼國際市場總監Mr。 Juan-Carlos Capelli表示:「我們很高興能夠再度與香港賽馬會成為合作夥伴,並同時感謝馬會的支持和配合令賽事每年都舉辦得有聲有色,能夠與這樣優秀的機構合作,LONGINES感到非常驕傲,因為馬會不但是籌辦賽馬活動的典範,同時也是香港首屈一指的慈善及小區讚助機構。

我們期待今年『浪琴錶香港國際賽事』及往後多屆賽事的來臨。」

4。 行業:英國賽馬協會公佈三年商業計劃

BHA Releases Three-Year Business Plan

12月8日,英國賽馬協會(British Horseracing Authority, BHA)公佈了其接下來三年的商業計劃,包括了一份預算計劃。

英國賽馬協會表示他們已經注意到明年行業短期金融不確定(short-term financial uncertainty of the industry)的情況,而賽馬業屆時還拿不到博彩的返利。

2017年的最小的費用增長是2%,在2018年和2019年增長將達到2.75%。

5。 康復:越障賽騎師鐵立基準備開始康復治療

越障賽騎師鐵立基(Freddie Tylicki)在今年10月的一場比賽中墜馬,導致腰部以下癱瘓。

鐵立基的受傷也激起馬圈的一片同情,而他本人表示:「我接下來幾周就可以開始康復治療了,我一直期待著。因為我也要開始人生的下一篇章了,而我已經在醫院里待了五周了。醫生和護士都是最棒的。」

花和尚:越障賽的騎師受傷的概率和嚴重程度要遠甚於速度賽騎師。

請看下面這張圖—冠軍越障騎師托尼?麥考伊(A.P。 McCoy)職業生涯的受傷圖:

(文/花和尚 東方賽馬)