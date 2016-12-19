文/小易體育Leo（覆蓋100萬讀者的體育觀察）

近日，多地發生嚴重霧霾情況。大家都知道，霧氣看似溫和，裏面卻含有各種對人體有害的細顆粒、有毒物質達20多種，包括了酸、鹼、鹽、胺、酚等，以及塵埃、花粉、蟎蟲、流感病毒、結核桿菌、肺炎球菌等，其含量是普通大氣水滴的幾十倍。霧霾嚴重影響了人們的出行生活，其中就包括鍛煉一族，那麼，霧霾天到底該不該鍛煉呢，又該如何鍛煉呢？

首先，當霧霾嚴重的時候，應對毫不猶豫的停止一切運動，在我們運動的過程當中，心肺工作的功率都要比平常大的多，這更容易讓我們吸入霧霾里的有害物質。鍛煉的目的是為了強身健體，如果為此付出生病的代價，那就得不償失了。

倘若霧霾還不到那麼嚴重的時候，我們可以開始適當的進行一些輕度鍛煉。當然，還是應當做一些必要的措施。比方說帶上口罩，這有助於隔絕一些霧霾天氣時空氣里的有害顆粒。除此之外，盡量在室內進行運動，同時，運動的量，以及運動的時間都要進行適當降低。

當然，在霧霾天氣，完全可以改變平時的運動方式，做一些其他的能夠替代鍛煉效果的事情，也能起到相當不錯的健身效果。比如一些簡單的肢體拉伸，就不失為霧霾天時一種不錯的健身方法。除此之外，在霧霾天氣做做家務，一方面可以達到鍛煉健身的效果，也可以讓家裡的條件更加舒適。

在如今的條件下，人們的生活條件已經大大提高。即便是霧霾這樣的惡劣天氣，只要做好充分的準備，並且謹記這些注意事項，那也可以達到快樂健身的目標。

作者：小易體育（一枚萌萌噠體育新媒體）

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