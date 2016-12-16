行政院長林全今天(16日)首度主持「行政院動員會報105年度會議」，他表示，台灣今年歷經0206台南震災、寒害及尼伯特等多個颱風來襲，在中央與地方、民間企業及公益團體通力合作，以及國軍官兵弟兄積極參與救災下，使得民眾生命財產損失降到最低。林全表示，動員工作具有持續性，一刻都不能鬆懈，目前我國面對的潛在威脅包括國際情勢瞬息萬變、自然災害愈演愈烈，他希望各單位都能做好居安思危的準備，並檢討相關問題、加以改善，才能降低傷亡、減少災損。

今天的動員會報是林全上任後首度召開，他在會中聽取經濟部「電力短缺(含中斷)應變作為」、交通部「交通(含通訊)中斷應變作為」、國防部「後備軍人志願短期入營服役規劃」及台南市政府「0206台南震災」救災動員經驗分享等專題報告。

針對電力短缺中斷應變，林全表示，電力短缺發生的原因包括不可預期的電力中斷，如天災及戰爭等，須平時落實演練；其次是可預期的電力短缺，特別是近兩年國內電力結構轉型，可能造成潛在威脅，政府必須妥善處理。他指示台電公司做好緊急供電備援計畫及緊急應變相關演練工作，也請經濟部將民營電廠納入動員體系，提升動員資源。

針對交通中斷應變，林全指出，通訊與交通中斷容易影響人民對政府的信心，他請交通部多思考相關應變作為，尤其是引進新科技，如智慧交通管理系統及通訊系統多元化。

對於後備軍人志願短期入營服役規劃，林全表示，後備軍人志願短期入營服役(假日戰士)制度在國外已行之有年，有許多值得借鏡之處，但各國國情不同，國防部應周延規劃、審慎推動，加強向社會大眾說明與溝通。