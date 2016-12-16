北農爭議 柯文哲：就看著辦中央社 (2016-12-16 14:17)
（中央社記者劉建邦台北16日電）台北農產運銷股份有限公司監察人「壓力大」堅辭，北農總經理韓國瑜指農委會「裝睡叫不醒」；台北市長柯文哲今天表示，軍機瞬息萬變，反正看著辦，由韓國瑜與農委會自行解決。
柯文哲中午陪行政院長林全參訪台北市萬華區龍山老人服務暨日間照顧中心後受訪表示，兩方吵架，只能由韓國瑜與行政院農業委員會自行解決。
媒體詢問，日本熊本縣營業部長兼幸福部長-「酷MA萌」下午要和台北世界大學運動會宣傳大使「熊讚Bravo」同台，柯文哲說，酷MA萌是很成功模式，推廣熊本縣觀光，值得學習。1051216
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