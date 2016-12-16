（中央社記者戴雅真台北16日電）中國國民黨行政管理委員會主任委員邱大展今天說，中國廣播股份有限公司成立時很多機器設備不堪用，前總統蔣中正曾批示國民黨大老陳果夫，用從中國大陸帶來的黃金到美國採購。



行政院不當黨產處理委員會針對中廣兩筆土地（「前中廣總部」及「嘉義民雄土地」召開預備聽證。



邱大展會中表示，大家認為中廣不該擁有這些土地，國民黨會提證明文件，包括當時政府委託中廣廣播，用服務交換土地；民雄更清楚，是向私人購買，交通部也和中廣打過官司，已判決確定。



他說，「當然，根據不當黨產處理條例（政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例），他們還是可以認為是不當黨產然後沒收」，尊重黨產會決定，到時大家就法院見，看誰較有道理。



邱大展表示，根據證明文件，中廣成立當時有很多機器設備不堪用，蔣中正曾批示陳果夫，用從中國大陸帶來的黃金到美國採購，這些都有記載。土地方面希望調閱當年登記簿謄本，土地來源可看得清清楚楚。「調閱資料可以公諸社會，媒體都可以來拍。」



中廣董事長趙少康說，他在翻「中廣70年」相關資料時看到，當時蔣介石曾御筆親批，指示國民黨拿1萬1000兩黃金用於廣播事業。連民雄都用了黃金5000兩和2000兩買設備、機器。中廣不是只有接收日本放送協會機器設備，國民黨花很多錢。



此外，國民黨委任律師張少騰會中以黨產會主委顧立雄先前擔任合夥律師的萬國法律事務所3名律師曾是交通部對中廣官司的訴訟代理人，要求顧立雄迴避。



黨產會召開臨時委員會會議後決議，據行政程序法，要迴避只有現為或曾為事件當事人的代理人、輔佐人者，顧立雄不是事件代理人或輔佐人，也沒具體事實能證明他曾是合夥律師就有偏頗之虞，駁回異議。1051216