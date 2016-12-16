（中央社記者王朝鈺基隆市16日電）基隆市長林右昌今天視察基隆火車站南廣場停車場工程進度時表示，希望停車場能在農曆年前啟用，預計可提供612輛機車位、55輛汽車位。



林右昌表示，火車站南廣場停車場工程基本上已完工，現正在施作出入口，鐵工局預計明年1月10日可點交給鐵路局，再交由營運廠商進駐，建置標線、標示及附屬設施。



林右昌說，營運初期的1個月期間，民眾仍需走外面的進出口再進入車站，鐵工局會盡快趕工完成基礎平台，完成後民眾可直接透過平台進入南廣場，這段期間若造成不便，也請民眾包涵。



至於南廣場部分，林右昌表示，鐵工局已完成都審建照程序，預定明年6月底完工，同時也請交通旅遊處研擬在中山陸橋人行道旁增設人行扶梯，方便民眾通行。



另外，林右昌說，南廣場前方圍牆及中山陸橋的上引道預計3月拆除，將外面的路面與廣場平面完美銜接，待廣場正式啟用後，市區和火車站區將呈現嶄新的樣貌。1051216